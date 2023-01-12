В Казахстане за сутки зарегистрировали 138 новых случаев коронавируса
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За сутки в Казахстане Covid-19 выявили у 138 человек. Этот показатель ниже предыдущего на 37 человек, сообщает Zakon.kz.
Однако один человек, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался.
По данным Минздрава, на 12 января лечение от КВИ продолжают получать 2 343 человека (–2 198+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится – 231 пациент, на амбулаторном – 2 112 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 8 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 3 пациента
11 января в стране выявили 175 заболевших коронавирусной инфекцией (КВИ+), у девятерых диагностировали КВИ с признаками пневмонии (КВИ-). Один пациент с КВИ- скончался.
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