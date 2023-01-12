В Казахстане за сутки зарегистрировали 138 новых случаев коронавируса

За сутки в Казахстане Covid-19 выявили у 138 человек. Этот показатель ниже предыдущего на 37 человек, сообщает Zakon.kz.

Однако один человек, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался.

По данным Минздрава, на 12 января лечение от КВИ продолжают получать 2 343 человека (–2 198+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится – 231 пациент, на амбулаторном – 2 112 пациентов.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 8 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 3 пациента

11 января в стране выявили 175 заболевших коронавирусной инфекцией (КВИ+), у девятерых диагностировали КВИ с признаками пневмонии (КВИ-). Один пациент с КВИ- скончался.