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В Казахстане за сутки зарегистрировали 138 новых случаев коронавируса

В Казахстане за сутки зарегистрировали 138 новых случаев коронавируса Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За сутки в Казахстане Covid-19 выявили у 138 человек. Этот показатель ниже предыдущего на 37 человек, сообщает Zakon.kz.

Однако один человек, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался.

По данным Минздрава, на 12 января лечение от КВИ продолжают получать 2 343 человека (–2 198+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится – 231 пациент, на амбулаторном – 2 112 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 8 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 3 пациента

11 января в стране выявили 175 заболевших коронавирусной инфекцией (КВИ+), у девятерых диагностировали КВИ с признаками пневмонии (КВИ-). Один пациент с КВИ- скончался.  

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