Морозные столбы запечатлели жители Павлодарской области

Фото: Instagram/tipavlo.dar

В Павлодарской области вечером 11 января засняли морозные или "световые" столбы. Такое природное явление можно увидеть только в сильный мороз, сообщает Zakon.kz.

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