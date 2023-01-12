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Морозные столбы запечатлели жители Павлодарской области

Морозные столбы запечатлели жители Павлодарской области Фото: Instagram/tipavlo.dar
В Павлодарской области вечером 11 января засняли морозные или "световые" столбы. Такое природное явление можно увидеть только в сильный мороз, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, оптический эффект возникает из-за преломления света кристаллами льда, которые образуются в воздухе из-за резкого похолодания.

Фотографии появились в местном паблике tipavlo.dar.


Морозные столбы запечатлели жители Павлодарской области

Фото: Instagram/tipavlo.dar


Автор пишет, что такое природное явление вечером 11 января наблюдали в селе Актогай. В комментариях пользователи добавляют, что морозные столбы появлялись и в других сельских населенных пунктах региона – Железинка, Песчаное.

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