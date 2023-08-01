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В Павлодарской области на камеру запечатлели редкое животное

животное Фото: pixabay
В Павлодарской области охотоведы природного резервата "Ертіс орманы" сняли на видео редкое животное – лесную куницу, сообщает Zakon.kz.

Животное занесено в Красную книгу.

"Считается ценным животным благодаря наличию красивого и теплого меха, который отличается желтовато-шоколадным окрасом. Куница в одно мгновение может забраться на высокое дерево, легко перепрыгивая с ветки на ветку, при этом свой роскошный хвост она использует в качестве руля и парашюта. Кроме этого, куница является прекрасным пловцом и бегуном, особенно по глубокому снегу. Опушка на лапах не позволяет хищнику глубоко проваливаться в снег", – рассказали охотоведы природного резервата.


Ранее сообщалось, что барса, которого выходили сотрудники Алматинского зоопарка, выпустили на волю.

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