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Смаилов об уголовных делах в отношении бизнеса: Нужно пересмотреть УПК

Смаилов об уголовных делах в отношении бизнеса: Нужно пересмотреть УПК Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Совета по экономической политике поручил выработать дополнительные предложения по улучшению инвестклимата республики, сообщает Zakon.kz.

При этом глава правительства подчеркнул, что основной акцент нужно сделать на мерах в области обеспечения верховенства закона – по снижению давления на бизнес со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

"Нужно пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс в части того, чтобы убрать лишние основания и необоснованные причины для возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса. Министерству юстиции уже дано соответствующее поручение, но эту работу необходимо усилить и подойти к данному вопросу комплексно. Нужно глубже погрузиться в проблематику, с чем реально предприниматели сталкиваются на практике, и выработать эффективные меры, которые дадут быстрые и конкретные результаты".Алихан Смаилов

Как сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил порядка 15 трлн тенге – около 94% от плана. По его словам, несмотря на то, что в настоящее время инвесторы зачастую занимают выжидательную позицию из-за текущей внешнеэкономической конъюнктуры, наблюдается постепенное восстановление инвестиционной активности. При этом отмечается тренд роста прямых иностранных инвестиций в несырьевой сектор республики.

В целях дальнейшего улучшения инвестклимата предлагается реализовать ряд комплексных мер. В частности, сократить сроки согласования госорганами заявок инвесторов на преференции и снизить пороговый объем инвестиций для получения мер господдержки.

Премьер-министр поддержал данные подходы, отметив необходимость тщательно проработать перечень приоритетных направлений деятельности, по которым будут предоставляться преференции, и учесть все региональные особенности при утверждении новых правил.

Также на заседании обсуждены вопросы совершенствования механизма заключения Соглашения об инвестициях, внедрения инвестиционного рейтинга регионов и разработки отдельного НПА для инвесторов, который позволит активизировать реализацию мер господдержки, предусмотренных в существующих законах и кодексах.

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