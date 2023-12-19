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Законодательство РК

Дело не только в погоде: решить проблему задержки авиарейсов поручил Смаилов

Казахстан авиарейсы задержка Фото: pixabay
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства РК поручил решить вопрос систематической задержки авиарейсов, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов указал на проблемы в гражданской авиации. 

"Остро стоит вопрос систематических задержек рейсов. Обусловлено это не только погодными условиями. Авиакомпаниям необходимо улучшать качество обслуживания пассажиров и самолетов, расширять парк воздушных судов".Алихан Смаилов

Еще один важный вопрос – дефицит авиатоплива, объемом порядка 300 тысяч тонн в год. Этот дефицит покрывается за счет импорта.

"Решением вопроса является диверсификация каналов поставок топлива, а также создание соответствующей инфраструктуры его хранения".Алихан Смаилов

Также он поручил принять дополнительные меры для развития аэропортов. Для этого, по его словам, надо внедрять различные механизмы развития инфраструктуры аэропортов, полную автоматизацию процедур оформления грузов и пассажиров. Алихан Смаилов считает, что это позволит увеличить к 2030 году объем обрабатываемых грузов со 130 тысяч до 1 млн тонн в год, а также увеличить пассажиропоток до 25 млн человек.

"Еще одной чувствительной проблемой отрасли является кадровое обеспечение. Имеется дефицит пилотов, инженеров, технического персонала".Алихан Смаилов

Глава кабмина поручил:

  • Министерствам промышленности и финансов следует проработать вопрос предоставления возможности использования мультимодального транспорта на территории аэропортов;
  • предусмотреть упрощение процедур оформления транзитных грузов и оптимизировать соответствующие технологические процессы;
  • Министерствам транспорта и энергетики, фонду "Самрук-Казына" и компании "Казмунайгаз" принять меры по обеспечению необходимым объемом авиатоплива, создать соответствующую инфраструктуру его хранения;
  • Министерствам науки и высшего образования, транспорта обеспечить выделение дополнительных грантов для подготовки специалистов в сфере гражданской авиации, составить прогноз потребностей кадров на ближайшую перспективу, проработать вопросы повышения квалификации за рубежом.

Министр транспорта РК Марат Карабаев на заседании правительства 19 декабря 2023 года рассказал, что в ближайшие два года из Казахстана запустят новые международные авиарейсы.

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