Бердымухамедов-старший намерен вновь изменить Конституцию

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении внести изменения в Конституцию страны и наделить Халк Маслахаты (Народный Совет) большими полномочиями, сообщает Zakon.kz.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил в очередной раз поменять Конституцию, вернуть однопалатный парламент Меджлис, а Халк Маслахаты (Народный Совет) снова преобразовать в высший представительный орган, каким он был до предыдущего изменения в 2020 году, сообщает "Туркменистан: золотой век".



Это предложение Бердымухамедов-старший озвучил 11 января на совместном заседании членов обеих палат Милли Генгеша (парламента) и объяснил необходимостью "совершенствовать законодательный орган на основе реальных запросов времени".

В состав Халк Маслахаты войдут Гурбангулы Бердымухамедов, его сын Сердар, глава Меджлиса, председатель Верховного суда, Генеральный прокурор и другие.

Халк Маслахаты сможет одобрять изменения в Конституцию Туркменистана, одобрять направления внешней и внутренней политики, утверждать программы развития страны, рассматривать вопросы безопасности и мира.