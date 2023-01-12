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В Казахстане иногородним студентам будут оплачивать компенсацию за проезд во время каникул

В Казахстане иногородним студентам будет оплачиваться компенсация за проезд во время каникул Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 2023 года иногородним студентам будет оплачиваться компенсация за проезд в каникулярное время. Об этом заявил на коллегии министр просвещения Гани Бейсембаев, сообщает Zakon.kz.
"C 2023 года иногородним студентам будет оплачиваться компенсация за проезд в каникулярное время без подтверждающих документов 4 МРП (13 800 тенге)", – сказал министр просвещения Гани Бейсембаев.

Ранее в стране были утверждены новые правила распределения мест в студенческих общежитиях.

Предоставление общежития студентам в организациях высшего и послевузовского образования (госуслуга) оказывается бесплатно на основании заявления. Информация о наличии свободных мест в общежитиях размещается на официальном сайте вуза ежемесячно. Места в общежитии распределяются на конкурсной основе специально созданной комиссией в приоритетном порядке. Данный приказ вводится в действие с 20 января 2023 года.

Анастасия Стативкина
Министерство просвещения РК Казахстан
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