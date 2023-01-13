Пролет ночной бабочки: фоторепортаж с полицейской облавы на бордели Алматы

Предновогодний декабрь для людей в форме ознаменовался чередой отработок. Вечерами, пройдя инструктаж на плацу, сотрудники разъезжались по угрожающим спокойствию горожан "точкам".

Рейд, в который напросились мы, начинался вполне безобидно – с проверок разномастных баров и пабов на предмет курения там кальяна.

Первое по списку заведение – фешенебельное, перемигивающееся золотистыми огоньками – встретило нас без дымной завесы. Посему полицейские ограничились напоминанием о необходимости соблюдения закона. Однако гостеприимство администратора иссякло сразу после того, как незваные гости покинули порог. Уходя, мы услышали, как девушка высказывает претензии подчиненным: "Вы зачем им дверь открыли?!"





Завсегдатаи следующего местечка оказались еще менее радушными: завидев на горизонте погоны, официант рванул закрывать дверь прямо перед красными с мороза носами. Через пару минут, впрочем, смилостивился и освободил проход. На устранение характерного кальянного запаха этого мгновения не хватило – и понеслось.





Фото: Zakon.kz

"Я не согласен с протоколом! Докажите, что я курил", – провозгласил отдыхавший здесь мужчина. Ему и невдомек, что нарушение было зафиксировано на камеру полицейскими в "гражданке" задолго до нашего визита. Когда карты раскрыли, согласиться со штрафом пришлось и ему, и управляющей.





На другой локации – до краев забитой известными курительными приборами – стражам правопорядка и вовсе намекнули: "Меня не оштрафуют". И предложили перекинуться парой слов по телефону – вероятно, с тем, благодаря кому нарушителям якобы не грозит расплата. Увы, от беседы с бестелесным покровителем сотрудники отказались, а значит, и спрятаться от бури "под крышей" не удалось.





Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz





Алматинцы вообще реагируют на стресс порой совершенно неожиданным образом. Одни при виде людей в форме продолжали невозмутимо выпускать изо рта тяжелые сизые кольца – мол, чего уже дергаться. Другие подначивали товарищей "на всякий случай" прятать по карманам сигаретные пачки. Ну а третьи… попытались устроить окружающим юридический ликбез. Получилось, правда, не очень.

- А на каком основании вы здесь снимаете? - На основании профессиональной деятельности. - А документ у вас есть? - Есть. - А покажите… А тут не написано, что право имеете!

Написано, конечно, было: в общественных местах никаких ограничений на съемку нет. Поняв, что проигран бой, но не война, к спору подключилась проштрафившаяся администратор. Стратегию выбрала оригинальную. Так, репортеров вывели на улицу и пояснили, что перед входом в общепит посетители (оказывается) обязаны пройти досмотр. Вот прям как в аэропорту. Открывайте, дескать, сумки, будем мы вас проверять. Пришлось вежливо объяснить поддавшемуся на провокацию начальницы охраннику, что подобными полномочиями он (оказывается) не наделен.





Фото: Zakon.kz





Впрочем, это были еще цветочки. Подымили – и забыли.





Ближе к полуночи правоохранители получили сигнал об обнаружении публичного дома вместе с его адресом.





Фото: Zakon.kz





Добыть такой людям в погонах просто и сложно одновременно. С одной стороны, приглашения отведать "перчинки" спокойно гуляют по соцсетям и сарафанному радио. С другой, сейчас существуют сервисы проверки телефонных номеров, и узнать в очередном дозвонившемся клиенте человека, готового ухватить "мотыльков" за крылья и сопроводить их в участок, более чем реально.





Итак, спустя череду перебежек с камерой наперевес оказываемся внутри "массажного салона", оборудованного в подвальном помещении обычной многоэтажки. Жрицы любви и их поклонники начинают в панике метаться по комнатам. Последние, натягивая штаны, явно испытывают неловкость. Оно и неудивительно. Изучив локацию повнимательнее, мы поняли нежелание местных завсегдатаев делиться своими вкусами с общественностью – уж очень они кинематографично-специфичны на взгляд консервативных сограждан.





Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz





Дамы же, облаченные в летящие халатики, особой стеснительностью не страдают – видимо, по долгу службы. На призывы поскорее собраться и выйти из помещения вместе с уполномоченными визитерами реагируют язвительно: "Что, прям так за вами бежать? Дайте одеться по-человечески!". Лица от камер прячут, но сопротивления не оказывают. Вот уж от кого при приеме на "работу" однозначно требуют наличие такого свойства характера, как стрессоустойчивость.





Фото: Zakon.kz