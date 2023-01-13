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Пролет ночной бабочки: фоторепортаж с полицейской облавы на бордели Алматы

Бордель Фото: Zakon.kz
Конец прошлого года у всех вышел разным. Кто-то спокойно готовился к празднику в кругу домочадцев, кто-то спешно закрывал "хвосты" на работе, а кто-то охотился на представительниц древнейшей профессии. Журналисты Zakon.kz поучаствовали в борьбе за высокую планку социальной ответственности.

Предновогодний декабрь для людей в форме ознаменовался чередой отработок. Вечерами, пройдя инструктаж на плацу, сотрудники разъезжались по угрожающим спокойствию горожан "точкам".

Полиция

Фото: Zakon.kz

Полиция

Фото: Zakon.kz

Рейд, в который напросились мы, начинался вполне безобидно – с проверок разномастных баров и пабов на предмет курения там кальяна.

Первое по списку заведение – фешенебельное, перемигивающееся золотистыми огоньками – встретило нас без дымной завесы. Посему полицейские ограничились напоминанием о необходимости соблюдения закона. Однако гостеприимство администратора иссякло сразу после того, как незваные гости покинули порог. Уходя, мы услышали, как девушка высказывает претензии подчиненным: "Вы зачем им дверь открыли?!"


Завсегдатаи следующего местечка оказались еще менее радушными: завидев на горизонте погоны, официант рванул закрывать дверь прямо перед красными с мороза носами. Через пару минут, впрочем, смилостивился и освободил проход. На устранение характерного кальянного запаха этого мгновения не хватило – и понеслось.


Полиция

Фото: Zakon.kz

"Я не согласен с протоколом! Докажите, что я курил", – провозгласил отдыхавший здесь мужчина. Ему и невдомек, что нарушение было зафиксировано на камеру полицейскими в "гражданке" задолго до нашего визита. Когда карты раскрыли, согласиться со штрафом пришлось и ему, и управляющей.


На другой локации – до краев забитой известными курительными приборами – стражам правопорядка и вовсе намекнули: "Меня не оштрафуют". И предложили перекинуться парой слов по телефону – вероятно, с тем, благодаря кому нарушителям якобы не грозит расплата. Увы, от беседы с бестелесным покровителем сотрудники отказались, а значит, и спрятаться от бури "под крышей" не удалось.


Штраф

Фото: Zakon.kz

Полиция

Фото: Zakon.kz

Штраф

Фото: Zakon.kz


Алматинцы вообще реагируют на стресс порой совершенно неожиданным образом. Одни при виде людей в форме продолжали невозмутимо выпускать изо рта тяжелые сизые кольца – мол, чего уже дергаться. Другие подначивали товарищей "на всякий случай" прятать по карманам сигаретные пачки. Ну а третьи… попытались устроить окружающим юридический ликбез. Получилось, правда, не очень.

- А на каком основании вы здесь снимаете?

- На основании профессиональной деятельности.

- А документ у вас есть?

- Есть.

- А покажите… А тут не написано, что право имеете!

Написано, конечно, было: в общественных местах никаких ограничений на съемку нет. Поняв, что проигран бой, но не война, к спору подключилась проштрафившаяся администратор. Стратегию выбрала оригинальную. Так, репортеров вывели на улицу и пояснили, что перед входом в общепит посетители (оказывается) обязаны пройти досмотр. Вот прям как в аэропорту. Открывайте, дескать, сумки, будем мы вас проверять. Пришлось вежливо объяснить поддавшемуся на провокацию начальницы охраннику, что подобными полномочиями он (оказывается) не наделен.


Не курить

Фото: Zakon.kz


Впрочем, это были еще цветочки. Подымили – и забыли.


Ближе к полуночи правоохранители получили сигнал об обнаружении публичного дома вместе с его адресом.


Рейд

Фото: Zakon.kz


Добыть такой людям в погонах просто и сложно одновременно. С одной стороны, приглашения отведать "перчинки" спокойно гуляют по соцсетям и сарафанному радио. С другой, сейчас существуют сервисы проверки телефонных номеров, и узнать в очередном дозвонившемся клиенте человека, готового ухватить "мотыльков" за крылья и сопроводить их в участок, более чем реально.


Итак, спустя череду перебежек с камерой наперевес оказываемся внутри "массажного салона", оборудованного в подвальном помещении обычной многоэтажки. Жрицы любви и их поклонники начинают в панике метаться по комнатам. Последние, натягивая штаны, явно испытывают неловкость. Оно и неудивительно. Изучив локацию повнимательнее, мы поняли нежелание местных завсегдатаев делиться своими вкусами с общественностью – уж очень они кинематографично-специфичны на взгляд консервативных сограждан.


Бордель

Фото: Zakon.kz

Бордель

Фото: Zakon.kz

Услуги

Фото: Zakon.kz


Дамы же, облаченные в летящие халатики, особой стеснительностью не страдают – видимо, по долгу службы. На призывы поскорее собраться и выйти из помещения вместе с уполномоченными визитерами реагируют язвительно: "Что, прям так за вами бежать? Дайте одеться по-человечески!". Лица от камер прячут, но сопротивления не оказывают. Вот уж от кого при приеме на "работу" однозначно требуют наличие такого свойства характера, как стрессоустойчивость.


Девушки

Фото: Zakon.kz

Бордель

Фото: Zakon.kz

Девушки

Фото: Zakon.kz


На звонок по другому проверяемому номеру оперативникам отвечает приятный женский голос. Сообщает: многие девушки на выезде, но из чего выбрать – есть. Ловите в мессенджер фото в самых пикантных позах и ракурсах. Определитесь и дайте знать, какие варианты заинтересовали.


Изобразив живейшую вовлеченность в беседу и жажду потрогать красоту руками, группа добыла заветные координаты. Туда и наведалась, с трудом, но все же попав на территорию частного дома. Пойманные на горячем леди не удержались от соблазна ответить взаимностью и тоже щелкнуть по носу: "Че вы орете?! Вы бы хоть разулись, бесстыжие! По коврам в обуви ходите". Но понять их можно, обстановка требовала соответствующего к себе отношения: просторные спальни, плазменный телевизор, игровая приставка, елка, вазы с фруктами, те самые светлые "ковры раздора"… Негоже топтать хрупкую романтику грязными сапожищами, отпугивать царящую здесь платную любовь громкими голосами.


Бордель

Фото: Zakon.kz

Девушка

Фото: Zakon.kz



Продираемся через привычную уже сцену с требованиями не снимать и попытками закрыть лицо всем, что плохо лежало. Вздохнув, успокаиваем: "Можете не прятаться, мы все равно не покажем вас во всем великолепии". Одна из гетер, кажется, доверилась и даже прониклась к нам легкой симпатией – открыла наконец личико. Проявила инициативу в скомканном диалоге:

- Как у вас дела?

- А у вас?

- Ну… Как видите, ужасно.

- Видим. Вы как сюда попали?

- Случайно! Понимаете…

- …жизнь такая?

- Ага.

На этой философской ноте девушек усадили в машину и повезли в отделении полиции по дорогам ночного мегаполиса. Что тут добавить? Такая жизнь.

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