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В МВД прошла встреча с почетными деятелями ведомства

В МВД прошла встреча с почетными деятелями ведомства, которые в разные годы несли службу в органах внутренних дел, посвятив жизнь важному и ответственному делу — охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью, сообщает Zakon.kz.

Цель мероприятия – дань уважения старшему поколению, обмен опытом, обсуждение вопросов, касающихся деятельности полиции. И самое главное – создание Совета наставников.

"Проявленные вами на заре независимости профессионализм и наступательность в борьбе с преступностью заложили прочный фундамент защиты конституционных прав и свобод граждан. Бесценны для действующих сотрудников и будущих руководителей ваши советы по совершенствованию работы и повышению профессионального мастерства. Такие встречи, с вашего позволения, мы планируем ввести в традицию", – отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Гостей проинформировали о криминогенной ситуации в стране, продемонстрировали им цифровые решения, которые используются в повседневной работе полицейских. Это сплошное видеонаблюдение, новые видеожетоны, тревожные кнопки, мобильное приложение “102” и система “Қорғау”, которая помогает выявлять нарушителей ПДД.

Заслуженным работникам органов внутренних дел была презентована проводимая оптимизация внутренних кадровых процессов и военная и специальная техника Национальной гвардии.

Богатый жизненный опыт и более широкие знания старшего поколения помогут молодым офицерам расширять свой кругозор, осознать значимость работы и уважения к окружающим.

"Бессонные ночи, тяжелейшая служба… Кто ошибается, надо понимать и помогать ему, карать подлецов и разгильдяев, избавляться от них. Мы готовы вам помогать просто даже своим присутствием здесь", – сказал Халық қаһарманы Каирбек Сулейменов.


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