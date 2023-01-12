Трейлер юбилейной версии "Титаника" появился в Сети

"Титаник" будет перевыпущен в кинотеатрах в обновленном формате в честь 25-летия со дня премьеры. Трейлер юбилейной версии уже опубликовали на официальном YouTube-канале американской киностудии Paramount Pictures, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в описании трейлера, обновленная версия "Титаника" будет доступна в кино в формате 4K-разрешения с поддержкой 3D, HDR и повышенной частотой кадров.

Международный релиз запланирован на 10 февраля 2023 года – ко Дню святого Валентина.

Отметим, это третий повторный показ "Титаника" в кинотеатрах:

5 апреля 2012 года, в год 100-летия катастрофы и 15-летия выпуска фильма, состоялась премьера "Титаника" в 3D-формате и IMAX 3D;

1 декабря 2017 года в честь 20-летия выхода фильма в США состоялся повторный релиз "Титаника".

"Титаник" – американский фильм-катастрофа 1997 года, снятый режиссером Джеймсом Кэмероном, в котором показана гибель легендарного "непотопляемого" лайнера "Титаник". Герои фильма – Джек Доусон и Роза Дьюитт Бьюкейтер, будучи представителями различных социальных слоев, влюбились друг в друга на борту лайнера, который совершал свой первый и последний рейс через Атлантический океан в 1912 году. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

Бюджет составил 200 млн долларов – рекордный для своего времени. "Титаник" установил рекорд, став первой картиной, преодолевшей рубеж в 1 млрд долларов, второй – в 2 млрд долларов, и самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа, собрав в прокате во всем мире свыше 1,8 млрд долларов, и удерживал это достижение на протяжении 12 лет, пока оно не было побито фильмом того же режиссера "Аватар". В 2019 году блокбастер "Мстители: Финал" опередил "Аватар" и стал самым кассовым фильмом в истории. В настоящее время "Титаник" занимает третью строчку по кассовым сборам.

В 1998 году "Титаник" был выдвинут на соискание кинопремии "Оскар" в 14 номинациях, в результате получил 11 из них, включая награду "Лучший фильм" 1997 года.