Вышел трейлер фильма о теракте на Олимпиаде в Мюнхене

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликовали трейлер триллера "Пятое сентября", посвященного теракту на Олимпийских играх 1972 года, сообщает Zakon.kz.

Фильм расскажет, как американские тележурналисты освещали трагические события, в ходе которых боевики захватили в заложники израильских спортсменов.

"Картина откроет свежую перспективу на телетрансляцию", – рассказали ее создатели.

Фото: Х/ParamountPics

В центре истории – молодой и амбициозный продюсер Джофф. В стремлении показать свои профессиональные способности он берется за прямую трансляцию теракта, которая привлечет внимание миллиарда человек по всему миру.

В мировой кинопрокат фильм выйдет в конце ноября.

В ноябре этого года также выйдут две части популярного мультсериала "Аркейн".