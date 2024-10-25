Вышел трейлер фильма о теракте на Олимпиаде в Мюнхене
Фото: Х/ParamountPics
На YouTube-канале Paramount Pictures опубликовали трейлер триллера "Пятое сентября", посвященного теракту на Олимпийских играх 1972 года, сообщает Zakon.kz.
Фильм расскажет, как американские тележурналисты освещали трагические события, в ходе которых боевики захватили в заложники израильских спортсменов.
"Картина откроет свежую перспективу на телетрансляцию", – рассказали ее создатели.
Фото: Х/ParamountPics
В центре истории – молодой и амбициозный продюсер Джофф. В стремлении показать свои профессиональные способности он берется за прямую трансляцию теракта, которая привлечет внимание миллиарда человек по всему миру.
В мировой кинопрокат фильм выйдет в конце ноября.
В ноябре этого года также выйдут две части популярного мультсериала "Аркейн".
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