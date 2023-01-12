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Депутаты просят пересмотреть политику переименования улиц и населенных пунктов

Казахстан депутат улицы название Фото: senate.parlam.kz
Депутат Мурат Бактиярулы на пленарном заседании Сената поднял вопрос отсутствия определенной ономастической концепции по наименованию улиц и населенных пунктов в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Оглашая депутатский запрос, сенатор заявил, что сейчас в стране отсутствует определенная концепция по наименованию улиц и переименованию некоторых населенных пунктов. Этим пользуются, по его словам, потомки партийных советских функционеров. 

"Мы наблюдаем случаи, когда влиятельные, обеспеченные дети советских партийных работников идут на разные поступки, прося дать имя своего родителя улицам. Обращаются в акиматы на местах, ономастические комиссии и местные маслихаты. А как тогда быть с людьми, действительно заслуживающими этой чести, у кого вообще не осталось детей и богатых наследников?" Мурат Бактиярулы

При этом он отметил, что такие случаи встречаются все чаще. 

"Сейчас все чаще встречаются случаи о переименовании именами первых секретарей бывших компартий, председателей советов, которые руководили в свое время районами и областями в советский период, именами директоров совхозов. Конечно, мы не отрицаем заслуги секретарей и далеки от желания принизить их успехи, но если дать названия улицам всех партийных секретарей, председателям советов 75-летнего периода Советского Союза, то в Казахстане не хватит городов и улиц". Мурат Бактиярулы

В связи с этим депутат считает, что правительству следует пересмотреть государственную ономастическую политику и проработать ее в соответствии с требованиями сегодняшнего времени.

В конце декабря 2022 года стало известно, что одна из улиц Астаны будет носить имя Аскара Забикулина, спасшего людей и героически погибшего при тушении пожара. 

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