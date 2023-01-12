Эксперты высказались о сложности возрождения тазы и тобетов в Казахстане

В Казахстане выделят 1,4 млрд тенге на сохранение казахских пород собак. Запланирована и работа по признанию мировым кинологическим сообществом пород тазы и тобет. Но, по мнению экспертов, в ближайшие 10 лет добиться этого признания не удастся, сообщает Zakon.kz.

В начале января глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", в котором прописано создание национального центра казахских пород собак. Организация займется разработкой стандартов этих пород, вопросами ведения единой родословной книги и другой подобной деятельностью. Финансироваться центр будет за счет бюджетных средств.



Кроме того, законом предусмотрено выделение государственного социального заказа для общественных объединений, занимающихся сохранением и воспроизводством тазы и тобета.

Также будут утверждены стандарты, на основании которых казахские породы собак смогут быть признаны Международной кинологической федерацией. Это не только позволит им официально участвовать в международных выставках, но и должно закрепить за Казахстаном статус родины тазы и тобета. На всю вышеперечисленную деятельность будет направлено 1,4 млрд тенге.

О чем говорят эксперты

По мнению экспертов, несмотря на серьезность намечаемых планов, быстро добиться результата в этой сфере не получится. Все потому, что чистокровных тазы и тобетов в Казахстане попросту не осталось.

"Собака считается чистопородной, если известны семь поколений ее предков без пропусков, а таких сегодня найти у нас в стране не удастся. В 1981 году Министерство сельского хозяйства СССР обратилось к КазССР с просьбой представить чистопородных тазы с родословной для международной выставки, но ни в одной из областей таких не нашлось", – рассказал заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии Казахстана Константин Плахов.

Между тем у Международной кинологической федерации (FCI) есть конкретные требования к стране, которая хочет стать родиной той или иной породы собак. Прежде всего необходимо представить 1000 собак, не имеющих помеси с другими похожими породами. Причем чистопородность определяется соответствующими генетическими тестами крови животных. Стране дается 15 лет на то, чтобы запатентовать породу. В течение этого времени комиссары FCI на ежегодной основе будут отслеживать состояние собак и выполнение специальных требований федерации.

Интересно, что на родину тазы претендуют еще Иран и Сирия, но исследования Константина Плахова доказывают, что эта порода родом из Южного Казахстана. Именно там были найдены петроглифы возрастом три тысячи лет с изображением тазы.

Завлабораторией Института зоологии считает, что еще не все потеряно и есть возможность возродить казахские породы собак.

"Сейчас в FCI допускается, что для подачи заявки на признание породы нужны чистокровные собаки с родословной в три поколения без пропусков. Надеюсь, что создание национального центра поможет организовать работу по восстановлению тазы на должном уровне", – поделился мнением зоолог.

Правда, строительство центра, по его словам, обойдется в солидную сумму. Ведь там должны разместиться вольеры для животных, площадки для тренировок, а земельный участок в соответствии с нормативами должен составлять не менее семи гектаров и быть огорожен многометровым забором. Также одной из основных проблем является вопрос профессионализма сотрудников будущего центра.

"Там должны работать опытные специалисты. К сожалению, в Казахстане таких людей сегодня не готовят. Вы можете получить высшее образование по специальности зооинженера, но не кинолога. Ни в одном вузе страны не учат по такой специальности. Поэтому хочется надеяться, что в национальном центре не окажется случайных людей", – сообщил Константин Плахов.

На голом энтузиазме далеко не уедешь

Говоря о работе по возрождению казахских пород собак, эксперты подчеркивают, что здесь необходимо участие не только государства, но и всех заинтересованных сторон. Это должна быть совместная работа, и она невозможна без клубов собаководов, питомников, ученых, предпринимателей и журналистов. Зоолог считает, что работать нужно сообща и на конкретный результат.

Большие надежды на новый закон возлагает председатель павлодарского областного клуба собаководов "Альянс" Данара Сейтканова.

"В Казахстане плохо налажена работа по поддержке собаководов. Другими словами, государству есть чем заниматься в этой сфере, тут просто поле непаханое. Сегодня все держится на голом энтузиазме людей, которые буквально болеют собаками. Надеемся, что новый закон положительно скажется на развитии всех пород, а не только тазы и тобета", – отметила Данара Сейтканова.

Руководитель клуба подчеркнула, что тазы – охотничья собака и ее, как правило, держат в сельской местности. При этом в стране мало животных с хорошей родословной, потому что владельцы ведут племенную деятельность не всегда по науке. Зачастую они не имеют знаний по правильной вакцинации и дегельминтизации собак.

Подтвердила эти слова и кинолог клуба "Альянс" Любовь Журавлёва.

"Тазы не такие скоростные как, скажем, русская псовая борзая, и чтобы добавить собаке скорости, хозяева начинают "доливать кровь" грейхаундов и других пород, не фиксируя это в документах. Когда говоришь человеку, что у животного есть кровь грейхаунда, к примеру, это видно по голове, хозяин всячески отрицает этот факт, но ведь заметно, что собака в промежутке. Бывает, что покупателю собаки ничего не сообщается об этом, и потом к нам приходят и говорят: "у нас тазы", а мы отвечаем: пардон, у вас дворняга", – рассказала Любовь Журавлёва.

По мнению собаководов, предстоит большая работа по возрождению чистопородных тазы. К примеру, владельцы собак не всегда могут приехать из села на то или иное мероприятие, не все имеют деньги для продвижения своего питомца, а для участия в тех же выставках требуется немало денег: на транспорт, дорогу, добровольный регистрационный взнос. Сейчас клубы собаководов для заводчиков предлагают льготные условия в участии на выставках или бегах, также оказывается помощь в племенной деятельности, чтобы собаки не потеряли рабочие качества.

Сейчас самое главное – собрать хорошее поголовье, говорят эксперты.