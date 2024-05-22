Казахский бренд тазы и тобет: что мешает разведению национальных пород собак и как спасти их от исчезновения

Издавна кочевой народ Казахстана держал собак двух пород – тазы и тобет. Первая была надежным помощником при охоте, а вторая защищала овец от волков во время выпаса. Однако сегодня казахские породы находятся под угрозой исчезновения. Что делается для их сохранения – в материале Zakon.kz.

В последние годы власти Казахстана всерьез задумались о сохранении чистокровности и популяции национальных пород собак. В начале января был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", в июле 2023 года он вступил в силу. Также впервые был открыт Национальный центр казахских пород собак при Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Фото: Союз кинологов Казахстана

Что не так с национальным достоянием

На вопрос: почему именно сейчас начали уделять особое внимание разведению казахских пород собак, ответил руководитель Федерации национальной породы тазы "Asyl qazyna" Алмас Оралбек. По его словам, тазы и тобет – это в первую очередь национальное достояние, вверенное предками на хранение, такое же, как беркут, домбра, кобыз и др. Поэтому для сохранения сокровищ казахского народа закреплены нормы на законодательном уровне и активно начали проводить работы на местах.

Фото: tobet.kz

"Мы знаем о том, что тазы и тобет – выходцы из казахстанской земли согласно петроглифам. Для кочевого народа они были хорошими помощниками. Они очень умные и в поведении похожи на людей, например, могут обидеться при плохом обращении. В народе к ним относились, как к члену семьи, и уделяли почетное место в доме". Алмас Оралбек

При этом он отмечает, что почти в каждой стране есть своя зарегистрированная порода собак. К примеру, в России есть национальные породы – московская сторожевая и русская псовая борзая. Поэтому уже давно пришло время вывести эти работы на страновой уровень.

"Раньше все было бессистемно и официально работа не велась, только начинаем это исправлять. Казахская борзая, или тазы, непохожа ни на одну породу собак. Поэтому мы надеемся, что выделенные средства пойдут по целевому назначению, и теперь эти работы будут проводиться качественно", – говорит Алмас Оралбек.

По словам кинолога, сегодня есть проблема по сохранению чистокровности собак, поскольку сам народ и хозяева собак мешают кровь тазы с грейхаундами, бульдогами и другими, дабы увеличить скоростные характеристики собак на спортивных соревнованиях.

Фото: Zakon.kz

"Присвоение породы тазы должно давать одно профильное ведомство, а сейчас этим занимаются несколько организаций. Для качественного разведения национальных собак нужны питомники, лаборатории, которые будут определять породу на генном уровне. Сейчас мы только внешне проверяем и определяем, а делать это необходимо путем научного подхода. Для этого нужно несколько научных центров (с единой базой) в крупных городах – в Астане и Шымкенте, в Алматы уже такой имеется", – отмечает он.

Алмас Оралбек считает, что еще один важный вопрос – это квалификация экспертов, которые присуждают собаке статус тазы. К примеру, в настоящее время нет института кинологии и в Казахстане не готовят таких специалистов, поэтому необходимо открывать именно институт кинологии или факультет в вузе.

"Сейчас эксперты судят по общепринятым параметрам, а иногда не могут различить салюки и тазы, так как они на 70% похожи друг на друга. Недавно мы ходили в Аграрный университет и говорили о том, что есть нехватка молодых специалистов и востребованность технарей экспертов в сфере ветеринарии и кинологии, то есть узких специалистов". Алмас Оралбек

Между тем кинолог поясняет, что, несмотря на все трудности, разведение тазы в Казахстане динамично растет благодаря запущенному правительством механизму и принятому закону. И поэтому чтобы в будущем не утерять чистокровность этих собак, рекомендуется проводить селекцию по строгим критериям и согласно правилам.

Фото: tobet.kz

Процедура признания породы

Говоря о разведении казахских пород собак, руководитель Союза кинологов Казахстана Бауыржан Серікқали рассказал, что выдача документов о происхождении породы осуществляется по экстерьеру, то есть по анатомическим характеристикам.

Помимо этого, также проверяется зубная формула и прикус собаки. Если у собаки от рождения генетически не хватает зубов, то она уже не идет на дальнейшее разведение, несмотря на отличные экстерьерные характеристики. При этом он отмечает, что согласно международным стандартам, экстерьерного осмотра достаточно, чтобы допустить собаку в племенное разведение.

"Чтобы получить свидетельство о происхождении собаки казахской породы, она должна выполнить ряд требований. Для этого в регионах работают клубы, куда может обратиться любой желающий. Затем эксперт выезжает и на месте делает осмотр. Если говорить только о Союзе кинологов, то у нас уже зарегистрировано более 3000 собак. С октября по март мы выдали более 500 родословных. Сегодня Союз поставил перед собой задачу – выявлять чистокровных собак во всех регионах Казахстана". Бауыржан Серікқали

Кинолог объяснил, что в случаях, если собака впервые получает документ и по всем параметрам соответствует породе, ей выдается документ с пометкой "регистровая". Таким образом, древо начинается с этой собаки, и в процессе разведения эксперты будут наблюдать за ее щенками.

Стоит отметить, что 22 августа 2023 года в Женеве на Генеральной ассамблее Международной кинологической федерации (FCI) Союз кинологов Казахстана был признан полноправным членом FCI. Статус полноправного члена в FCI дает право подать заявку на регистрацию тазы и тобет как исконно казахских пород. После подачи заявки будет рассмотрен вопрос признания национальной породы на международном уровне.

Фото: Союз кинологов Казахстана

Правила племенного разведения

Что касается популяции, Бауыржан Серікқали отметил, что увеличение количества поголовья собак казахских пород не является целью Союза. Его работа направлена на сохранение и развитие чистокровных собак.

"В Союз кинологов Казахстана попадают только строго соответствующие стандарту собаки. Если работать на количество, мы просто испортим кровь нашей породы. Разведением собак занимаются сами владельцы и заводчики, которые через региональные клубы оформляют кинологическую документацию. Они самостоятельно посещают выставки и участвуют в спортивных состязаниях". Бауыржан Серікқали

Фото: Союз кинологов Казахстана

Глава Союза назвал топ-5 основных правил племенного разведения собак тазы:

Категорически не смешивать чистокровных тазы с другими породами.

Посещать кинологические выставочные мероприятия для популяризации породы.

Участвовать в испытаниях для развития рабочих качеств собак: охотничьи испытания и спортивные бега.

Поддерживать здоровье собак – сбалансированное питание, своевременная вакцинация.

Соблюдать период между родами, срок – не менее 10 месяцев.

Нельзя вязать собаку раньше времени, они на вязку допускаются с 18 или с 20 месяцев.

Для ценителей этой породы редакция Zakon.kz узнала стоимость казахских борзых. По информации Союза кинологов Казахстана, в настоящее время цены на тазы установлены непосредственно самими владельцами по "законам рынка", в зависимости от качественных характеристик породы отдельно взятого щенка и собаки, от ее заслуженных титулов. Поэтому сумма может варьироваться: в среднем "коридор цен" от 50 000 до 300 000 тенге.



Что касается нарушения правил племенного разведения, для того, чтобы хозяевам тазы было неинтересно вязать их с другими породами, планируется ввести жесткие правила допуска к участию в спортивных мероприятиях.

"То есть, чтобы участвовать в рабочих испытаниях и соревнованиях, собака должна будет иметь свидетельство о происхождении из Союза, то есть выполнить все требования, подтверждающие чистокровность. Сохранение, развитие и международное признание казахских пород является важным звеном в идентичности нашей нации. Тазы и тобет – это своего рода казахский бренд, это то, с чем бок о бок жили наши предки", – отметил Бауыржан Серікқали.

Фото: tobet.kz

На официальный запрос о сохранении и воспроизводстве казахских пород собак в Министерстве экологии и природных ресурсов РК сообщили, что в настоящее время создана рабочая группа по вопросам реализации закона, в которую вошли представители Комитета лесного хозяйства и животного мира, научных и кинологических организаций, кинологи, заводчики тазы и тобет, которыми разработаны стандарты для тазы и тобет.

Вместе с тем разрабатываются новые стандарты для тобета с учетом требований Международной кинологической организации FCI.

Также открыт упомянутый ранее Центр национальных пород собак, который будет осуществлять деятельность по сохранению и воспроизводству казахских пород собак, обучать экспертов специалистов и кинологов, разводить чистопородных тазы и тобета, вести единую родословную книгу , организовывать проведение испытаний, выставок, смотров, состязаний различного ранга собак казахских пород.

, организовывать проведение испытаний, выставок, смотров, состязаний различного ранга собак казахских пород. Проработан вопрос ведения электронной базы данных единой родословной книги совместно с АО "НИТ".

Комитетом науки Министерства науки и высшего образования РК ведется работа по изучению генетических ресурсов казахской породы собаки тобет. Ожидается, что первые результаты будут опубликованы в декабре 2024 года. Окончательные результаты планируется озвучить в 2025 году.

Фото: Федерация национальной породы тазы "Asyl qazyna"

Важность сохранения древних казахских пород собак тазы и тобет действительно стоит на национальном уровне. Ведь недаром подаренная собака тазы или тобет символизирует дань уважения и преданности. Легенда гласит, что именно эта порода четвероногих помогала кочевому народу и спасала его от голода. Поэтому беречь их и оставить породу в исконном чистокровном виде – это главная задача всех казахстанцев.