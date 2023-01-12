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Казахстанцам предложили абонемент на мат – фейк

Казахстанцам предложили абонемент на мат — фейк Фото: pixabay
В Казнете активно распространяют рассылку об абонементе на мат в общественных местах. Однако это сообщение является фейком, сообщает Zakon.kz.

Автор сообщения ссылается на представителя Министерства внутренних дел. Якобы Нурдильда Ораз заявил, что теперь казахстанцы смогут купить абонемент на мат, который позволит им нецензурно выражаться в течение часа. 

Стоит отметить, что все это неправда. К тому же Нурдильда Ораз на странице в Facebook опроверг рассылку от своего имени.


В первую очередь Ораз отметил, что давно покинул пост пресс-секретаря МВД.

"Уже прошло полгода, как я ушел из сферы внутренних дел. Кроме того, нет ни ссылки на официальный сайт, ни его названия. Все равно нужно выяснить, кто оклеветал меня".Нурдильда Ораз

В заключении он сказал, что будет подавать заявление в органы внутренних дел.

Напомним, что за сквернословие в общественном месте нарушителю может грозить штраф 69 тыс. тенге или арест до 30 суток. Такие наказания в Казахстане начнут действовать с марта 2023 года.

Позднее адвокат Талгат Есимов подробно рассказал, за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться.

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