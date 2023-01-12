Казахстанцам предложили абонемент на мат – фейк
Автор сообщения ссылается на представителя Министерства внутренних дел. Якобы Нурдильда Ораз заявил, что теперь казахстанцы смогут купить абонемент на мат, который позволит им нецензурно выражаться в течение часа.
Стоит отметить, что все это неправда. К тому же Нурдильда Ораз на странице в Facebook опроверг рассылку от своего имени.
В первую очередь Ораз отметил, что давно покинул пост пресс-секретаря МВД.
"Уже прошло полгода, как я ушел из сферы внутренних дел. Кроме того, нет ни ссылки на официальный сайт, ни его названия. Все равно нужно выяснить, кто оклеветал меня".Нурдильда Ораз
В заключении он сказал, что будет подавать заявление в органы внутренних дел.
Напомним, что за сквернословие в общественном месте нарушителю может грозить штраф 69 тыс. тенге или арест до 30 суток. Такие наказания в Казахстане начнут действовать с марта 2023 года.
Позднее адвокат Талгат Есимов подробно рассказал, за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться.