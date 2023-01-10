Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться

Ответственность за нецензурную брань в общественных местах, неуважение к окружающим, нарушение общественного порядка станет дороже.

По данным МВД РК, за сквернословие в общественном месте нарушителю может грозить штраф 69 тыс. тенге или арест до 30 суток. Юрист рассказал Zakon.kz о нюансах новых правил.



Более строгое наказание за сквернословие введут в Казахстане с марта этого года. Как отметил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев, "в новой редакции КоАП мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физлицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физлиц".



Как можно привлечь к ответственности нарушителя

По словам адвоката Талгата Есимова, привлечь к ответственности нарушителя, который использовал ненормативную лексику в ваш адрес, будет нелегко. Согласно действующему законодательству, нужно зафиксировать этот факт на видео или же найти свидетеля, который подтвердит ваши слова. Но здесь есть нюанс: согласно действующему законодательству, судом не принимается в качестве доказательства скрытая аудиозапись, поскольку она негласная и нарушает права тех, кто говорит.

"Чтобы принять данный закон, нужно в первую очередь внести изменения в КоАП. Если хотят увеличить сумму штрафа, то должны быть изменения и в самом КоАП. А так, если вас обругали, то только одного слова потерпевшего будет маловато. Чтобы доказать случившийся факт, необходимо как минимум подтверждение одного независимого свидетеля, который зафиксирует, что правонарушитель вас обматерил", – говорит адвокат Талгат Есимов.

Он также отметил, что можно привлечь к ответственности и человека, который нецензурно выражается на иностранном языке в общественном месте или в социальных сетях.

"Если кто-то использовал нецензурную лексику в ваш адрес на другом языке, и это произошло в социальных сетях, то это можно сравнить по аналогии с уголовным проступком. Общественный резонанс будет, потому что человек в общественном месте, коими являются социальные сети, на каком-то непонятном языке кого-то обматерил. Это одно из оснований для начала административного производства в отношении нарушителя. Если потерпевший напишет встречное заявление, мол, я его прощаю и прошу не привлекать к ответственности, тогда дело приостановят", – объяснил адвокат.

Можно ли избежать ответственности за ненормативную лексику в соцсетях

По словам юриста, виртуальный мир также считается общественным местом. В этом случае кошельки блогеров, которые любят нецензурно выражаться, быстро опустеют за ненормативную лексику в stories в Instagram, либо за снятое видео в YouTube с нецензурными словами и жестами.

Юрист отмечает, что ответственности можно будет избежать только в том случае, если вы докажете, что имели добрый умысел, когда выкладывали видео в социальные сети.

"Насчет нецензурных жестов и выражений, это зависит от того, как восприняла это потерпевшая сторона. Все мессенджеры относятся к общественному месту. К примеру, можно провести аналогию с 35-летним блогером из Туркестанской области Муратом Абдилда (имевший более 40 тысяч подписчиков в Instagram и свыше 111 тысяч подписчиков в Tiktok. – Прим.). Он был осужден по статье 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Он использовал нецензурную лексику в прямом эфире. А бывают и моменты, когда один человек обозвал другого плохим словом, но в суде доказывает, что имел ввиду не плохое слово, а сравнил потерпевшего с французским писателем. Такой случай произошел в 2019 году, когда житель Киевской области, говоря о зарыблении речки, указывая на мэра, сказал: "такие Гандоны пишут неправду". Мэр обратился в суд, где ответчик пояснил, что имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона, "поскольку считал, что его оппонент, как и французский писатель, рассказывает фантастические вещи". Он избежал ответственности. Все зависит от умысла. Если вы упали на гололеде, и у вас непроизвольно вырвались ненормативные выражения, которые ни к кому не адресованы, то это не является правонарушением", – говорит адвокат.

По его словам, это относится и к видео с нецензурной бранью. Если, к примеру, видео скинули в соцсети или в общие чаты с умыслом "смотри – это смешно", то можно его расценить как юмор. И это не является правонарушением.

"Если вы в социальных сетях вдруг начали беспричинно использовать ненормативную лексику, то это является правонарушением", – говорит адвокат.

В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге, 1 МРП – 3450 тенге) или арест до 15 суток.

Надо отметить, что попытка повлиять на общество в Казахстане предпринимается не первый раз.

18 августа 2022 года столичные депутаты маслихата предложили ужесточить наказание за плевки. Было предложено активизировать работу по наказанию плюющихся астанчан посредством использования камер видеонаблюдения. 19 августа депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев предложил разработать дополнительные правила поведения в общественных местах, в том числе ввести запрет на плевки. 4 августа на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният поддержала инициативу.

Карина Адильбекова