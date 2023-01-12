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Игорь Лепеха о машинах-"конструкторах": Продайте их по запчастям

Казахстан МВД автомобиль запчасти регистрация Фото: Zakon.kz
В МВД заявили, что разовая легализация иностранных автомобилей в Казахстане не предусматривает регистрации машин-"конструкторов", переоборудованных или собранных из завезенных из-за границы запчастей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха подчеркнул, что легализация проводится для законопослушных и добросовестных граждан, которые в силу разных причин стали владельцами незарегистрированных иностранных автомашин.

"При этом даже не рассматривается и не обсуждается вопрос постановки на учет автомобилей-"конструкторов". На сегодняшний день отдельные граждане муссируют эти вопросы, потому что завезли определенное количество транспорта (собранного или переоборудованного. – Прим. ред.), не одну и не две единицы, продали их, а теперь понимают, что по результатам легализации к ним будет спрос, придется вернуть деньги. Теперь они, пользуясь тем, что государство идет навстречу, легализует автомобили добропорядочных граждан, решили попробовать легализовать и эти". Игорь Лепеха

Он заявил, что "конструкторы" являются прямой угрозой безопасности людей на дорогах. Ранее были зарегистрированы случаи выхода из строя отдельных механизмов автомобилей, собранных из завезенных запчастей, и в авариях из-за таких поломок погибли люди. На вопрос, что делать владельцам "конструкторов", заместитель министра МВД рекомендовал избавиться от таких автомобилей.

"Эти машины-"конструкторы" завозятся по частям: отдельно, условно, завезли двигатель, отдельно – раму, и потом собрали. Есть два выхода. Разберите эту машину, потому что фактически это не автомобиль, а запчасти, ее так привезли в страну. Вот и используйте ее, как запчасти, продайте отдельно. Завезли двигатель отдельно – продайте двигатель. Пожалуйста, есть такая процедура. Второй вариант – можете вывезти машину в страну происхождения, как правило, это Япония". Игорь Лепеха

По данным МВД, в Казахстане порядка 20 тыс. автомобилей с правым рулем и более 5 тыс. машин-"конструкторов".

Как будет проходить разовая легализация иностранных автомобилей – в материале Zakon.kz. 

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