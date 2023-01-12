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"Манчестер Сити" признали лучшим футбольным клубом Европы по доходам

Футбол Доходный клуб Европы Фото: Instagram/mancity
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" получил больше всех денег в свою казну среди чемпионов европейских лиг. Бюджет "горожан" включает в себя три источника дохода: коммерческая сторона, трансляция и проведение матчей, сообщает Zakon.kz.

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По статистике Football Benchmark, который опубликовал отчет о финансовых достижениях чемпионов европейских стран в прошедшем сезоне, английский коллектив уверенно занимает первую позицию с капиталом в 731 млн евро.  

Помимо "горожан", в топ-5 доходных клубов Европы вошли:

  1. "Манчестер Сити" (731 млн евро);
  2. "Реал" (Испания, 714 млн евро);
  3. "ПСЖ" (Франция, 670 млн евро);
  4. "Бавария" (Германия, 627 млн евро);
  5. "Милан" (Италия, 269 млн евро).

"МанСити" лидирует в этом рейтинге второй год подряд. По итогам сезона-2020/21 англичане накопили 644,9 млн евро, далее идут "Реал Мадрид" (640,7 млн евро) и "Бавария" (611,4 млн евро).

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Манчестер сити
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