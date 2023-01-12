"Манчестер Сити" признали лучшим футбольным клубом Европы по доходам

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" получил больше всех денег в свою казну среди чемпионов европейских лиг. Бюджет "горожан" включает в себя три источника дохода: коммерческая сторона, трансляция и проведение матчей, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие спортивные события и получайте бонус до 150 000 тенге за первое пополнение счета.



По статистике Football Benchmark, который опубликовал отчет о финансовых достижениях чемпионов европейских стран в прошедшем сезоне, английский коллектив уверенно занимает первую позицию с капиталом в 731 млн евро.

Помимо "горожан", в топ-5 доходных клубов Европы вошли:

"Манчестер Сити" (731 млн евро); "Реал" (Испания, 714 млн евро); "ПСЖ" (Франция, 670 млн евро); "Бавария" (Германия, 627 млн евро); "Милан" (Италия, 269 млн евро).

"МанСити" лидирует в этом рейтинге второй год подряд. По итогам сезона-2020/21 англичане накопили 644,9 млн евро, далее идут "Реал Мадрид" (640,7 млн евро) и "Бавария" (611,4 млн евро).

