Британский "Манчестер Сити" объявили лучшим футбольным клубом 2023 года

Лучшей футбольной командой 2023 года объявили "Манчестер Сити", оформивший "требл" в прошедшем сезоне. "Горожане" стали победителями АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов.

Back-to-Back winner! Manchester City is the men club of the year!



Congrats, @ManCity 💙#clubdelannee #ballondor pic.twitter.com/1cTu15YSUn