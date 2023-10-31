Британский "Манчестер Сити" объявили лучшим футбольным клубом 2023 года

Английский футбольный коллектив "Манчестер Сити" второй раз подряд назвали лучшим клубом 2023 года по версии France Football, сообщает Zakon.kz.

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Лучшей футбольной командой 2023 года объявили "Манчестер Сити", оформивший "требл" в прошедшем сезоне. "Горожане" стали победителями АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов.

В номинации "Лучшая женская команда" победила испанская "Барселона", у которой два титула сезона: она выиграла чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Полузащитница каталонского коллектива Айтана Бонмати впервые получила женский "Золотой мяч". Футболистка сборной Испании в этом году выиграла Лигу чемпионов, а также мировое первенство. В обеих турнирах ее признали лучшим игроком.

Главный индивидуальный приз всего мирового футбола, "Золотой мяч" у мужчин, в восьмой раз получил Лионель Месси.