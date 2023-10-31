Британский "Манчестер Сити" объявили лучшим футбольным клубом 2023 года
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Лучшей футбольной командой 2023 года объявили "Манчестер Сити", оформивший "требл" в прошедшем сезоне. "Горожане" стали победителями АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов.
Back-to-Back winner! Manchester City is the men club of the year!— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Congrats, @ManCity 💙#clubdelannee #ballondor pic.twitter.com/1cTu15YSUn
В номинации "Лучшая женская команда" победила испанская "Барселона", у которой два титула сезона: она выиграла чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
AITANA BONMATI IS THE 2023 WOMEN’S BALLON D’OR! #ballondor pic.twitter.com/LZnFvHpOjV— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Полузащитница каталонского коллектива Айтана Бонмати впервые получила женский "Золотой мяч". Футболистка сборной Испании в этом году выиграла Лигу чемпионов, а также мировое первенство. В обеих турнирах ее признали лучшим игроком.
Главный индивидуальный приз всего мирового футбола, "Золотой мяч" у мужчин, в восьмой раз получил Лионель Месси.
"Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом, при этом иметь возможность выиграть ЧМ-2022 и осуществить мечту. Не мог представить себе, что будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и мундиаль после всех трудных ситуаций в сборной".Лионель Месси, обладатель "Золотого мяча"
Капитан аргентинской сборной и клуба "Интер Майами" выиграл ЧМ-2022. На мундиале в Катаре, где он забил семь мячей, его признали лучшим игроком турнира. До перехода в МЛС Месси стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка в составе ПСЖ.
Для Лионеля Месси это восьмой, рекордный "Золотой мяч". Следом за ним идет знаменитый португалец Криштиану Роналду, у которого пять этих призов.