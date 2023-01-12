Оформление РВП иностранцу: что изменилось

Приказом министра внутренних дел от 6 января 2023 года внесены изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила внесено дополнение о том, что при оказании государственной услуги необходимо личное присутствие собственника жилища, используемого для временного проживания иностранца, либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.

Также говорится, что при наличии информационных систем, содержащих необходимые сведения и интегрированных с ИИС ЦОН или порталом, используются сведения информационных систем. При этом представление документов, содержащих соответствующие сведения, не требуется.



Кроме того, добавлен новый пункт, который гласит, что при перемене места жительства из органа внутренних дел, где иностранец или лицо без гражданства состоял на учете, запрашивается его дело.

При этом регистрация по месту нового жительства иностранца или лица без гражданства осуществляется в день обращения.

При приеме документов через Государственную корпорацию заявителю выдается расписка о приеме документов. День приема документов не входит в срок оказания госуслуги РВП.

В случае предоставления иностранцем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, то ему отказывают в приеме заявления и выдают расписку об отказе в приеме документов.

Приказ вводится в действие с 22 января 2023 года.



