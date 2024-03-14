В Казахстане изменили правила выдачи иностранцам РВП

Министр внутренних дел приказом от 11 марта внес изменения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, в правилах появилось такое понятие, как дактилоскопическая регистрация, – это деятельность, осуществляемая уполномоченными государственными органами в сфере дактилоскопической или геномной регистрации по сбору, обработке, защите дактилоскопической информации, установлению или подтверждению личности человека.

Для получения государственной услуги РВП (разрешение на временное проживание) нужно обратиться по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через государственную корпорацию, либо через портал с заявлением-анкетой о выдаче иностранцу или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан с приложением документов в зависимости от цели пребывания.

При получении госуслуги необходимо личное присутствие заявителя, либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности, либо по приказу или доверенности юридического лица на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.



При наличии информационных систем, содержащих необходимые сведения и интегрированных с ИИС ЦОН или порталом, используются сведения информационных систем. При этом представление документов, содержащих соответствующие сведения, не требуется.

Для получения РВП иммигрантам, достигшим 16-летнего возраста на территории РК, нужно также обратиться по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через государственную корпорацию, либо через портал не позднее 10 календарных дней с момента достижения иммигрантом 16-летнего возраста.

Для прохождения дактилоскопической регистрации иностранцам и лицам без гражданства нужно обратиться в территориальные органы полиции по месту пребывания.

Уполномоченный сотрудник полиции после приема документов, в том числе заявок, поступивших через госкорпорацию или портал, осуществляет:



прием и проверку полноты предоставленных документов;

проверку по сведениям ЕИС "Беркут" информации о пересечении иностранцем или лицом без гражданства государственной границы РК;

проверку по базам данных органов внутренних дел и Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре РК сведений о судимости и розыске, наличии неисполненных обязательств за совершение уголовного или административного нарушения, наложенного на него в период предыдущего пребывания;

проверку в информационной системе сведений о наличии у иностранца и членов его семьи, прибывших совместно, индивидуальных идентификационных номеров;

проверку количества действующих РВП, выданных работодателю на основании трудовых договоров по выполнению работ (оказанию услуг) в домашнем хозяйстве.

проверку в информационной системе сведений о наличии заявки на оказание госуслуги "Выдача разрешения иностранцами лицам без гражданства на постоянное жительство в РК".

проверку в информационной системе сведений о наличии у иностранца дактилоскопической регистрации.

В случае корректности заявки и отсутствия оснований для отказа в оказании госуслуги уполномоченный сотрудник полиции в ИС МП формирует РВП, распечатывает и выдает заявителю.

В случае, если заявка на выдачу РВП поступила через госкорпорацию, уполномоченный сотрудник ИС МП формирует РВП и посредством интеграции направляет в ИИС ЦОН. Оператор государственной корпорации распечатывает РВП и выдает услугополучателю.

Выдача готовых документов при обращении через государственную корпорацию осуществляется в соответствии с графиком работы при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов, либо его представителя, действующего на основании документа, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

В случае, если заявка на выдачу РВП поступила через портал, уполномоченный сотрудник в ИС МП формирует РВП и посредством интеграции направляет в личный кабинет услугополучателя на портале.

Документы от заявителя на оформление РВП принимаются через полицию, либо через государственную корпорацию либо через портал в отношении лиц:

своевременно обратившихся за получением государственной услуги, но сроки пребывания которых истекли вследствие сбоев информационных систем (при наличии акта сбоя, подписанного Государственной корпорацией и услугодателем);

привлеченных к административной ответственности за нарушения в области миграции населения, выразившееся в невыезде из РК в течение периода, не превышающего 10 суток после истечения срока, установленного законодательством республики (в остальных случаях прием документов не допускается).

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК осуществляется:

в связи с воссоединением семьи;

для осуществления трудовой деятельности;

для получения образования в казахстанских учебных заведениях;

для прохождения стационарного лечения в казахстанских медицинских учреждениях;

для осуществления миссионерской деятельности;

для осуществления предпринимательской деятельности (бизнес-иммигрантам);

иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории РК;

иммигрантам, обратившихся в органы внутренних дел за разрешением на постоянное проживание в РК.

Госуслуга по выдаче РВП является бесплатной, на получение ПМЖ – 4 МРП (14 768 тенге).

Приказ вводится в действие с 24 марта 2024 года.

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