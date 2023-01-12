В ЦИК рассказали, сколько кандидатов участвуют в выборах в Сенат

На заседании Центральной избирательной комиссии РК ее глава Нурлан Абдиров озвучил количество кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Сенат 14 января 2023 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы ЦИК РК, согласно представленным данным избирательных комиссий, в избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов.

"Из города Алматы четыре кандидата, из шести регионов, в том числе Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей по два кандидата, по остальным регионам и в Шымкенте, Астане - по три кандидата". Нурлан Абдиров

Он добавил, что в списки выборщиков по республике внесены 3168 депутатов маслихата, их значительная часть - в Туркестанской области, 317 выборщиков и в Костанайской области 263 выборщиков.

"Предлагаю принять к сведению информацию о ходе выборов, кто поддерживает? Единогласно. Информация из регионов принята во внимание. В целях обеспечения и защиты жизни граждан на всех этапах избирательной кампании депутатов Сената Парламента РК избирательные комиссии руководствовались рекомендациями главного государственного врача". Нурлан Абдиров

В свою очередь главный госсанврач Айжан Есмагамбетова рекомендовала из-за неблагоприятной санэпидситуации по заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ проводить выборы в просторных помещениях и при условии наличия медицинских масок у выборщиков.

26 ноября 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан".