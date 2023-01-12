На 109 тысяч автомобилей стало больше в Казахстане в ноябре

По данным Бюро национальной статистики, в ноябре 2022 года на учет поставлено 109 тыс. автотранспортных средств, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года больше на 29,3%, сообщает Zakon.kz.

При этом рост легковых автомобилей составил 26,6%, грузовых автомобилей – на 85,9%, автобусов – на 6%.

Среди зарегистрированных авто преобладают автомобили старше 10 лет – 59 097 ед, более 7 лет – 16 733 авто, более 3-х лет, но не более 7-и – 7273 авто, авто возрастом не более 3-х лет – 17 239 ед.

В целом, по состоянию на 1 декабря 2022 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4403,6 тыс. единиц, из них 87,8% – легковые автомобили, 10,1% – грузовые и 2,1% – автобусы. Бюро национальной статистики

По данным статистики, за 11 месяцев в Казахстане было зарегистрировано 13 407 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 511 человек.

По сравнению в 2021 годом аварийность увеличилась на 9,2%, тогда было зарегистрировано 12 272 ДТП, в которых пострадали 17 896 человек.

При этом страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 84 631 страховых выплат на 44,9 млрд тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество страховых выплат выросло на 13,6%, а сумма страхования – на 32,4%.



