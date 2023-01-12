Касым-Жомарт Токаев принял Ералы Тугжанова

12 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Актюбинской области Ералы Тугжанова. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии региона за 2022 год и планах на текущий год, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Ералы Тугжанов, в Актюбинской области наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация. Обеспечен рост по основным социально-экономическим показателям в сферах промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и жилищного строительства.

Президенту было доложено о мерах по привлечению инвестиций. Только за последние три месяца по итогам инвестиционных форумов заключено 12 меморандумов на сумму свыше 3 трлн тенге. Активизирована работа по улучшению экологической ситуации.

Глава государства был проинформирован об исполнении его поручений по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Аким области сообщил, что разрабатывается концепция по комплексному развитию 315 населенных пунктов. Идет реализация проекта "Ауыл аманаты", на финансирование которого в 2022 году было направлено 3 млрд тенге, в текущем году дополнительно выделено 3,5 млрд тенге.

Кроме того, в рамках проекта "Білім All" принимаются меры по повышению качества образования в 120 малокомплектных сельских школах, в которых обучается почти 10 тыс. детей.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по развитию инфраструктуры региона и решению социальных вопросов, волнующих жителей области.