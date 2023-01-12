В Актау cпецназ задержал иностранца

В Актау силовики задержали иностранца. Он подозревается в причастности к сбыту наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности, в декабре в Актау при содействии прокуратуры области военнослужащими Департамента Пограничной службы совместно с ДКНБ по Мангистауской области и с привлечением возможностей спецподразделения "Беркут" МВД задержан иностранец, подозреваемый в причастности к сбыту наркотических средств.



Как отметили в ведомстве, в ходе обыска изъяты около 1 кг наркотического средства "опий-сырец", газовый пистолет и охотничьи ножи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК ("Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

В середине декабря группу домушников задержали спецназ и криминальная полиция в Алматы.