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В Актау cпецназ задержал иностранца

В Актау задержан иностранец Фото: Instagram/shekaraknbkz
В Актау силовики задержали иностранца. Он подозревается в причастности к сбыту наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности, в декабре в Актау при содействии прокуратуры области военнослужащими Департамента Пограничной службы совместно с ДКНБ по Мангистауской области и с привлечением возможностей спецподразделения "Беркут" МВД задержан иностранец, подозреваемый в причастности к сбыту наркотических средств.

Как отметили в ведомстве, в ходе обыска изъяты около 1 кг наркотического средства "опий-сырец", газовый пистолет и охотничьи ножи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК ("Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

В середине декабря группу домушников задержали спецназ и криминальная полиция в Алматы. 

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