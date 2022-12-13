В Алматы спецназ задержал группу домушников

Группу домушников задержали спецназ и криминальная полиция. Отмычки, ноутбуки, ключи – все это изъято у серийных квартирных воров, сообщает Zakon.kz.

В полиции Наурызбайского района рассказали, что группа из четырех мужчин совершила как минимум пять краж. В криминальном квартете все роли были распределены заранее, из трех исполнителей один стоял "на стреме", а двое хозяйничали в чужих квартирах.

Самому старшему, уроженцу Костанайской области, 53 года. Остальные участники преступной группы – 30, 34 лет и 41 года – тоже были приезжими.

Схема преступлений была стандартной. Они заходили в подъезд, звонили в дверь. Если никто не открывал, вскрывали входную дверь. Для этого злоумышленники задействовали отмычки разных размеров, ключи, имитаторы. Для связи друг с другом мужчины использовали кнопочные телефоны.

"Установлено участие подозреваемых в пяти эпизодах, имевших место в разных районах города. Последний факт был зарегистрирован в одном из домов микрорайона Шугыла. Путем подбора ключа фигуранты проникли в квартиру и похитили личное имущество. Подозреваемых задержали с поличным", – рассказал начальник управления Наурызбайского района Данияр Мендебаев.





Трое из задержанных уже имели судимости, отбывали наказание за кражи. Они водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование проводится по ст. 188 ч. 3 УК РК.

12 декабря в Алматинской области задержана группа домушников. Следствием установлена их причастность к совершению 12 эпизодов краж.

