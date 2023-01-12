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Максимальный период работы на вредных производствах хотят установить в Казахстане

Казахстан МТСЗН шахтеры работа условия Фото: amanatpartiasy.kz
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на коллегии сообщила о том, что планируется пересмотр стандартов в области труда и занятости, в том числе для работающих во вредных условиях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, планируется несколько концептуальных шагов в рамках стратегического направления по развитию трудовых отношений, предусматривающего переход от традиционного формата работы к развитию гибких форм занятости.

Один из таких шагов – установление максимального периода работы граждан во вредных условиях труда и участие страховых компаний в улучшении условий труда работников.


"Например, максимальный период работы на угольных шахтах в Австралии, Италии и Германии составляет 15 лет. На металлургических производствах в этих же странах – 20 лет. Страховые компании в 24 странах мира возмещают затраты работодателей на оценку профессиональных рисков, обучение и повышение квалификации работников, а также разработку стандартов по безопасности труда. Предлагаем рассмотреть возможность внедрения данных подходов и у нас". Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова

Помимо этого концептуальные шаги в рамках указанного направления предусматривают законодательное закрепление гибких форм занятости, повышение навыков рабочей силы, пересмотр минимальных стандартов в области труда для сбережения рабочей силы и улучшения качества трудовой жизни работающего населения и ряд других мер.

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