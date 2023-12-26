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Законодательство РК

Как казахстанцам получить выплаты за работу на вредном производстве

Как казахстанцам получить выплаты за работу на вредном производстве Фото: pixabay
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании правительства РК 26 декабря 2023 года объяснила, как будет осуществляться специальная социальная выплата тем, кто проработал во вредных условиях труда, сообщает Zakon.kz.

На сегодня информационные системы министерства уже протестированы и готовы к функционированию с 1 января 2024 года.

"Выплаты будут оказываться в проактивном формате, и будет осуществляться единым платежом. До получения выплаты работник может узнать ее размер, сделав запрос по предварительному расчету на портале трудовых ресурсов в личном кабинете, пройдя авторизацию, введя свой логин. И если его это устраивает, он будет подавать заявку. По ней работодатель вносит в нашу единую систему соответствующую информацию о прекращении трудового договора, затем нами подготавливается макет и выплачивается выплата".Светлана Жакупова

Министр ранее представила Концепцию безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года. По словам Светланы Жакуповой, целью концепции является повышение качества трудовой жизни работников и сбережение трудовых ресурсов.

Это необходимо, учитывая рост производственного травматизма в Казахстане. Согласно официальной статистике, в 2022 году численность пострадавших на производстве по сравнению с 2021 годом увеличилась на 15%, а профессиональных заболеваний – на 8%.

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