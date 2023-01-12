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Полицейские столицы задержали "шутника", заявившего, что он убил человека

Задержали "шутника", заявившего, что он убил человека Фото: ДП СКО
Житель столицы, решив пошутить, позвонил в полицию и рассказал, что зарезал человека. Полицейские шутку не оценили и задержали звонившего, сообщает Zakon.kz.

Звонок в полицию поступил 11 января в 20:02. По телефону мужчина рассказал, что ударил ножом молодого человека в магазине на улице Талгар и попросил побыстрее приехать. Также он добавил, что раненый лежит без сознания и якобы умер.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место вызова, однако сообщение об убийстве не подтвердилось. Продавец ответила, что ничего подобного в магазине происходило. Выйдя из магазина, патрульные полицейские набрали номер обратившегося и заметили неподалеку мужчину, отвечавшего на звонок. В ходе проверки установлено, что это тот самый автор "розыгрыша", находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

"Полицейскими установлено, что 31-летний житель города ранее уже привлекался к ответственности за такое же нарушение. Меньше года назад за совершенное правонарушение он был доставлен участковыми инспекторами в отделение полиции, где позвонил на канал "102" и сообщил, что в здании заложена бомба". Пресс-служба ДП города Астаны

За повторное нарушение согласно статье "Заведомо ложный вызов специальных служб" мужчина привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 438 КРКобАП. На него наложен штраф в размере 60 МРП (207 000 тенге). Кроме того, с нарушителем проведена профилактическая беседа о недопущении подобных правонарушений.

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