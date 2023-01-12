Еврокомиссия поддержала планы Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов

Еврокомиссия (ЕК) поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов, не дожидаясь других стран ЕС, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил сегодня, 12 января, на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд, передает РИА Новости.

По его словам, Еврокомиссия пока не знает, какой юридический путь выберут власти Эстонии для этой цели. Однако, по его мнению, эти действия соответствуют направлению усилий Еврокомиссии, которая 2 декабря 2022 года предложила ввести в ЕС уголовную ответственность за обход санкций против России, что должно ускорить процесс конфискации российских активов странами сообщества.





"Мы неоднократно подчеркивали, что введение уголовной ответственности за обход санкций поможет конфисковать активы, которые пытаются скрыть. Это часть наших усилий по направлению таких средств для восстановления Украины… Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении», — сказал представитель ЕК в ответ на вопрос о том, как он оценивает намерение Эстонии к концу января опубликовать план по конфискации арестованных на ее территории российских активов.

Двумя днями ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эстония планирует представить план ареста российских активов до конца января, чтобы отправить Украине средства, замороженные в соответствии с санкциями Евросоюза (ЕС).



По данным Bloomberg, Эстония представит план к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает общее для ЕС соглашение по решению судьбы €300 млрд ($322 млрд) резервов российского Центрального банка и миллиардов замороженных активов российских физических лиц, попавших под санкции.

До этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что республика рассматривает возможность самостоятельно начать процедуру передачи замороженных российских активов Украине. По его словам, речь идет о €17 млрд. Рейнсалу добавил, что эстонское правительство приняло решение параллельно начать создание собственной юридической структуры, которая позволит использовать эти замороженные средства.



