Еврокомиссия выделила на восстановление Украины 4 млрд евро

Фото: pixabay

Как сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров Украины в Риме, Еврокомиссия (ЕК) выделила на помощь Киеву в общей сложности еще 4 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также объявила о создании европейского фонда реконструкции Украины и призвала привлечь 10 млрд евро инвестиций на поддержку Киева. "Я могу объявить о выделении 1 млрд евро макрофинансовой помощи Украине и 3 млрд евро помощи из фонда поддержки Украины. Я готова объявить о создании европейского фонда восстановления Украины, который мы создали совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком, – заявила она на конференции доноров помощи Киеву в Риме. – Гранты и кредитные гарантии, которые мы подписали сегодня, должны привлечь в Украину до 10 млрд частных инвестиций", – сказала она. Фон дер Ляйен в ходе конференции обратилась к европейскому бизнесу с призывом "инвестировать в Украину сегодня". Ранее Владимир Зеленский озвучил условия переговоров между Россией и Украиной.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью:

Читайте также