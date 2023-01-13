Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Универсиада-2023: казахстанские хоккеисты выиграли стартовый матч с Южной Кореей

Универсиада-2023: казахстанские хоккеисты выиграли стартовый матч с Южной Кореей Фото: hcbarys.kz
В американском Лэйк-Плэсиде, где проходит Универсиада, сборная Казахстана сыграла с Южной Кореей и одержала разгромную победу со счетом 5:1, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие спортивные события и получайте бонус до 150 000 тенге за первое пополнение счета.

По информации Sports.kz, в составе сборной Казахстана шайбы забросили Алдияр Нурлан (6-я минута), Максим Мусоров (26-я), Кирилл Полохов (35-я и 37-я) и Максим Мухаметов (39-я); в составе сборной Южной Кореи отличился Мин Дже Чан (21-я).

Также сборная Казахстана сыграет в группе с командами Венгрии, Великобритании, Словакии и США. Из группы в плей-офф попадут команды, занявшие первое и второе места.

Свой следующий матч казахстанские хоккеисты проведут 13 января — они сыграют со сборной Венгрии.

Ранее сообщали, что Зимняя Универсиада-2023 проходит с 12 по 22 января в Лэйк-Плэсиде, США. В 12 видах спорта сразятся более 1500 спортсменов, среди которых и юные надежды, и состоявшиеся звезды в своих дисциплинах. В соревнованиях могут участвовать студенты университетов в возрасте от 17 до 25 лет.

Честь Казахстана будут защищать 78 спортсменов в 12 видах спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, лыжное двоеборье, шорт-трек, прыжки с трамплина, сноубординг, конькобежный спорт.

В хоккейном турнире принимает участие студенческая сборная Казахстана. Команды поделены на две группы, наши хоккеисты играют в группе В. Команды, занявшие первые два места в каждой из групп, выйдут в полуфинал. Кроме финальной игры также будет проведен матч за третье место.

Расписание сборной Казахстана на предстоящем турнире:

  • 13 января 2023 – 00:00, Корея – Казахстан.
  • 13 января 2023 – 20:30, Казахстан – Венгрия.
  • 16 января 2023 – 07:00, Казахстан – Великобритания.
  • 17 января 2023 – 03:30, Казахстан – Словакия.
  • 18 января 2023 – 20:30, США - Казахстан.

Читайте также

Сборная Марокко по футболу пропустит Чемпионат Африки из-за запрета полетов над Алжиром

Торжественная церемония открытия XXX Зимней Универсиады проходит в Лэйк-Плэсиде

"Барыс" совершил камбэк, но уступил ЦСКА

Елена Вебер
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в больнице
Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в больнице
В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы
В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления