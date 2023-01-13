Универсиада-2023: казахстанские хоккеисты выиграли стартовый матч с Южной Кореей

В американском Лэйк-Плэсиде, где проходит Универсиада, сборная Казахстана сыграла с Южной Кореей и одержала разгромную победу со счетом 5:1, сообщает Zakon.kz.

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По информации Sports.kz, в составе сборной Казахстана шайбы забросили Алдияр Нурлан (6-я минута), Максим Мусоров (26-я), Кирилл Полохов (35-я и 37-я) и Максим Мухаметов (39-я); в составе сборной Южной Кореи отличился Мин Дже Чан (21-я).

Также сборная Казахстана сыграет в группе с командами Венгрии, Великобритании, Словакии и США. Из группы в плей-офф попадут команды, занявшие первое и второе места.

Свой следующий матч казахстанские хоккеисты проведут 13 января — они сыграют со сборной Венгрии.

Ранее сообщали, что Зимняя Универсиада-2023 проходит с 12 по 22 января в Лэйк-Плэсиде, США. В 12 видах спорта сразятся более 1500 спортсменов, среди которых и юные надежды, и состоявшиеся звезды в своих дисциплинах. В соревнованиях могут участвовать студенты университетов в возрасте от 17 до 25 лет.

Честь Казахстана будут защищать 78 спортсменов в 12 видах спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, лыжное двоеборье, шорт-трек, прыжки с трамплина, сноубординг, конькобежный спорт.

В хоккейном турнире принимает участие студенческая сборная Казахстана. Команды поделены на две группы, наши хоккеисты играют в группе В. Команды, занявшие первые два места в каждой из групп, выйдут в полуфинал. Кроме финальной игры также будет проведен матч за третье место.



Расписание сборной Казахстана на предстоящем турнире: