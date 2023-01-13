Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 110 казахстанцев за сутки заразились коронавирусом

Более 110 казахстанцев за сутки заразились коронавирусом Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения РК сообщили о 112 новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 13 января лечение от КВИ продолжают получать 2315 человек (–2 168+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится 225 пациентов, на амбулаторном уровне – 2090 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 9 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Днем ранее за сутки было зарегистрировано 138 новых случаев коронавируса. Один человек, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался.

Читайте также

Как избежать заражения "Кракеном"

Обнаружен вариант "омикрон ХВВ" в Казахстане: Минздрав опроверг рассылку

Алматинцев просят не выезжать за город и одеваться теплее

Елена Вебер
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в больнице
Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в больнице
В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы
В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления