Более 110 казахстанцев за сутки заразились коронавирусом

В Министерстве здравоохранения РК сообщили о 112 новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 13 января лечение от КВИ продолжают получать 2315 человек (–2 168+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится 225 пациентов, на амбулаторном уровне – 2090 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 9 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Днем ранее за сутки было зарегистрировано 138 новых случаев коронавируса. Один человек, заболевший коронавирусной инфекцией, скончался.