Сборная Марокко по футболу пропустит Чемпионат Африки из-за запрета полетов над Алжиром

Сборная Марокко не сыграет на Чемпионате африканских наций-2023 в Алжире. Причина – воздушное пространство Алжира закрыто для марокканских самолетов в связи с не очень хорошими отношениями властей двух государств, сообщает Zakon.kz.

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Информацию об отсутствии полуфиналиста мундиаля-2022 на играх в Алжире передала федерация футбола Марокко. Тем самым "Атласские львы", которые выиграли два последних турнира, в 2018 и 2020 годах, пропускают нынешний.

Вопрос участия марокканцев на африканском первенстве-2023 был решен месяц назад, когда они получили разрешение на рейс из Рабата в Алжир. Однако за день до начала турнира действующие чемпионы Африки не получили подтверждения на перелет. В итоге сборная Марокко решила сняться с данных соревнований.

Чемпионат африканских наций-2023 года стартует 13 января и продлится до 4 февраля.