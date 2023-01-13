Сборная Марокко по футболу пропустит Чемпионат Африки из-за запрета полетов над Алжиром
Parimatch приготовил для вас Новогодний
Рахмет! Заряжайте на лучшие спортивные события и получайте бонус до 150 000
тенге за первое пополнение счета
Информацию об отсутствии полуфиналиста мундиаля-2022 на играх в Алжире передала федерация футбола Марокко. Тем самым "Атласские львы", которые выиграли два последних турнира, в 2018 и 2020 годах, пропускают нынешний.
Вопрос участия марокканцев на африканском первенстве-2023 был решен месяц назад, когда они получили разрешение на рейс из Рабата в Алжир. Однако за день до начала турнира действующие чемпионы Африки не получили подтверждения на перелет. В итоге сборная Марокко решила сняться с данных соревнований.
Чемпионат африканских наций-2023 года стартует 13 января и продлится до 4 февраля.