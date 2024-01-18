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Сборная Марокко по футболу с разгрома начала Кубок Африки

Футбол Победа КАН-2024 Фото: Instagram/caf_online
Сборная Марокко по футболу, которая заняла 4-е место на последнем мундиале в Катаре, с уверенной победы стартовала на Кубке африканских наций 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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"Атласские львы" в первом туре Кубка Африки-2024 без труда одолели команду Танзании со счетом 3:0. Марокканцы с самого начала тотально доминировали в игре и создали достаточно возможностей для взятия ворот. Полуфиналист ЧМ-2022 открыл счет на 30-й минуте усилиями нападающего Романа Саиссе. Вскоре количество игроков Танзании сократилось до десяти, с поля был удален Новатус Мироши.

Марокко сразу воспользовалось своим шансом, Аззедин Унаи и Юссеф Эн-Несири довели результат до разгромного – 3:0. 

После этого успеха сборная Марокко вышла на первое место турнирной таблицы с тремя очками. Во втором туре "атласские львы" сыграют с представителями Конго, которые на старте турнира не смогли переиграть Замбию – 1:1.

Тем временем 18 января на Кубке Африки уже начинаются матчи второго круга. В программе игрового дня запланированы три поединка, два из которых представляют особый интерес, так как в них встречаются фавориты нынешних состязаний. Так, Кот-д'Ивуар принимает Нигерию, а Египет сразится с Ганой. Еще в одном матче Экваториальная Гвинея померится силами с Гвинея-Бисау.   

Кубок африканских наций-2024 проходит в Кот-д'Ивуар на шести стадионах в пяти городах: Абиджане, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро. Соревнования лучших команд Африки продлятся до 11 февраля. Действующий чемпион КАН – сборная Сенегала.

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