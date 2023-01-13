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Как вернуть деньги при отмене или задержке поезда

Как вернуть деньги при отмене или задержке поезда Фото: пресс-служба КТЖ
В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" рассказали, как вернуть деньги при отмене или задержке поезда, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в АО "Пассажирские перевозки", выплаты при возврате неиспользованных билетов и компенсации за задержку поездов производятся согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом РК.

При опоздании поезда:

  • пассажирам, отказавшимся от поездки в поезде, который следует с опозданием более часа, производится полный возврат стоимости проезда, но до отправления пассажирского поезда со станции, указанной в билете.
  • Пассажирам при прерывании поездки в пути следования выплачивается стоимость проезда за непроследованное расстояние.
  • За опоздание пассажирских поездов национального перевозчика пассажирам выплачивается компенсация в размере 3% за каждый полный час задержки, но не более стоимости проезда.

Компенсацию можно получить в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки".

  • Пассажирам, проследовавшим пассажирским поездом частного перевозчика, за компенсацией необходимо обратиться в администрацию частного перевозчика.

При замене пассажирского поезда:

  • пассажирам, проследовавшим в замененном пассажирском поезде/вагоне более низкой категории, выплачивается разница в стоимости проезда, более высокой категории доплата с пассажиров не взимается.
  • Пассажирам, отказавшимся от поездки в замененном поезде/вагоне, производится возврат полной стоимости проезда.

8 декабря 2022 года министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в кулуарах Сената объяснил отмену рейсов поездов "Тальго" в Казахстане.

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