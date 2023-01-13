Как вернуть деньги при отмене или задержке поезда

Фото: пресс-служба КТЖ

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" рассказали, как вернуть деньги при отмене или задержке поезда, сообщает Zakon.kz.

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