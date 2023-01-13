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Законодательство РК

Парламент принял закон об утрате статуса Елбасы

Парламент принял закон об утрате статуса Елбасы Фото: elbasy.kz
На совместном заседании палат Парламента Казахстана депутаты приняли закон, которым ставится на утрату закон "О Первом Президенте РК – Елбасы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя проект Конституционного закона РК "О признании утратившим силу Конституционного закона РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", депутат Ерлан Саиров напомнил, что в прошлом году в результате всенародного референдума в стране была принята новая Конституция. За нее проголосовали 77% населения Казахстана.

"Конституционная реформа – большой шаг в 30-м году независимости в укреплении институтов ветви власти и формировании демократии в обществе. В соответствии с изменениями в Конституцию исключен пункт 4 статьи 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статус и полномочия Первого Президента РК – Елбасы определяются Конституцией РК и конституционным законом. В период глубокой политической трансформации Казахстан придерживается демократии и плюрализма, важно исключить какие-либо механизмы, способствующие узурпации власти отдельной личностью".Ерлан Саиров

Поэтому, по его словам, группа депутатов Мажилиса с учетом мнения подавляющего большинства населения представила данный законопроект.

В свою очередь группа депутатов "Жана Казахстан" обратилась в Конституционный суд по данному вопросу. Конституционный суд вынес решение о несоответствии закона "О статусе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы" новой Конституции страны.

"Попытки взять себе в руки всю власть, монополизация политических институтов в политическом процессе Казахстана, как показывает практика, способны девальвировать политические ценности и негативно влиять на развитие государства. Поэтому крайне важно в будущем формировать общественно-политический иммунитет к таким пробелам. Руководствуясь вышеизложенным, учитывая отсутствие политической, правовой основы, представлен проект конституционного закона о принятии утратившим силу Конституционного закона "О статусе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы".Ерлан Саиров

Депутаты рассмотрели документ в двух чтениях. После обсуждения они единогласно поддержали его.

Таким образом, закон об утрате статуса Елбасы считается принятым и направляется на подпись главе государства.

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