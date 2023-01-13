Какой статус будет у Нурсултана Назарбаева после отмены закона о Первом Президенте РК

На совместном заседании палат Парламента Казахстана 13 января депутаты приняли закон, которым поставили на утрату закон "О Первом Президенте РК – Елбасы". Какой статус останется у Нурсултана Назарбаева, а также чего он лишается согласно принятому закону, расскажет Zakon.kz.

Так, Нурсултан Назарбаев будет иметь звание экс-президента Республики Казахстан.

Он имеет право присутствовать на совместных заседаниях палат Парламента республики, торжественных заседаниях, посвященных вступлению в должность президента республики, государственным праздникам республики и иных мероприятиях, проводимых государством.

Говорится, что его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на честь и достоинство экс-президента республики преследуется по закону.

Какое будет обеспечение

Согласно закону обеспечение, обслуживание и охрана экс-президента и его семьи осуществляются за счет государства.

Ему установлена пожизненная пенсия в размере 80% от должностного оклада действующего президента. При этом его пенсия будет повышаться с учетом роста должностного оклада президента республики.

Также предоставляются квартира и государственная дача без передачи в частную собственность с необходимым обслуживанием, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, бесплатный проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Личный архив и личная библиотека, сформированные в период президенства, будут находиться в его собственности.

Какая ответственность у экс-президента

Имея статус бывшего президента, Нурсултан Назарбаев не будет нести ответственность за действия, связанные с исполнением им полномочий президента республики, за исключением случаев совершения государственной измены.

Чего лишается

Так, после утраты закона о Первом Президенте РК Нурсултан Назарбаев лишается:

звания Елбасы;

права быть избранным в президенты РК;

обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами;

выступать перед Парламентом РК и его Палатами на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов.

Будут упразднены

государственная награда – орден "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президентi – Елбасы Нурсултан Назарбаев", которым производилось награждение за особые заслуги граждан в государственной и общественной деятельности.

Утратит неприкосновенность на:

Имущество, принадлежащее на праве частной собственности и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы. На имущество, принадлежащее фонду Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и иным учреждаемым им юридическим лицам. На имущество, принадлежащее ему на праве частной собственности и совместно проживающим с ним членам его семьи. На имущество учреждаемых им юридических лиц. Гарантию банковской тайны и неприкосновенность банковских счетов и совместно проживающих с ним членов его семьи.

Кроме того, упраздняется Канцелярия Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Он лишается пожизненного права бесплатно пользоваться на территории РК президентской, правительственной и другими видами связи, которыми располагают местные исполнительные органы, государственные органы и организации, а также права на внеочередное получение услуг связи.

Вместе с тем закон лишает его пожизненно права бесплатного пользования залами для официальных лиц и делегаций.

Жизнь и здоровье не будут подлежать обязательному государственному страхованию за счет средств республиканского бюджета.

Члены семьи будут лишены пожизненного ежемесячного пособия в сумме, равной 10-кратному минимальному размеру пенсии по старости, которая будет установлена законодательством Республики Казахстан на день его смерти.



