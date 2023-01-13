Ледниковый период: астанчанин передвигается по городу на коньках
Фото: pixabay
Столичный спортсмен решил нестандартным образом разбавить будни: мужчина стал снимать ролики, на кадрах которых он рассекает по дорогам на коньках, сообщает Zakon.kz.
В подписи к видео автор шутливо отмечает, что Астана – его любимый каток.
Комментаторы с удовольствием отметили, что лед на дорогах даже лучше, чем на бесплатных катках:
- На коньках быстрее, чем на автобусе.
- Просто огонь. Красавчик. Я тоже думала так передвигаться по нашим тротуарам, но боюсь моего опыта не хватит.
- Диас, вы красавчик! Подняли настроение!
- Просто лучший способ передвижения в Астане.
- Спасибо вам, теперь я знаю, как сэкономить на проезде.
- Супер. Как раз моя дочь сегодня задала мне вопрос, почему для велосипедов есть дорожка, а для коньков нет.
- У нас на районе лед где-то лежит, а где-то асфальт, кусками. Это так почистили машины. Везла ребенком на санках, чуть не перевернула санки. А на коньках совсем убиться можно.
В свою очередь пресс-служба акимата района "Байконур" на видео отреагировала и отметила, что ледяные сугробы образовались из-за неблагоприятных погодных условий.
На территории района в усиленном режиме проводятся работы по санитарной очистке, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что полицейский сквозь ветер сообщил о закрытии трассы Алматы – Усть-Каменогорск.
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