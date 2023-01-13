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Полицейский сквозь ветер сообщил о закрытии трассы Алматы – Усть-Каменогорск

Полицейский сквозь ветер сообщил о закрытии трассы Алматы - Усть-Каменогорск Фото: pixabay
13 января в Абайской области ухудшились погодные условия. В связи с этим стражи порядка выступили с обращением. Однако одного из полицейских вовсе не слышно из-за сильного ветра, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции Абайской области, 13 января из-за ограничения видимости и бокового ветра закрыто движение для всех транспортных средств на участках автомобильных дорог Алматы – Усть-Каменогорск.


Ранее в РГП "Казгидромет" заявили, что неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 13 января в Актобе, Жезказгане, Балхаше, Алматы и Шымкенте.

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