Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Фото: Instagram/averbukhofficial
Российская актриса Елизавета Арзамасова выписалась с дочерью из роддома. Ее супруг именитый фигурист Илья Авербух решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках, сообщает Zakon.kz.
Звезда "Папиных дочек" опубликовала 15 августа 2024 года в социальных сетях первое видео семьи в новом составе.
29-летняя телеведущая подчеркнула, что сюрприз привел ее в полный восторг.
"Огромный сегодня был день в нашей семье! Трогательный до слез… Выписались с малышкой домой в Лёвушкин день рождения! Илюша, спасибо тебе за нежность и чудо! Спасибо за желание радовать и удивлять! Спасибо за незабываемое … Я и представить не могла, что ты так меня встретишь! Невероятно! До неба благодарна за эти потрясающие эмоции! Это навсегда".Елизавета Арзамасова
Армия поклонников осыпала семью поздравлениями и добрыми пожеланиями.
50-летний Авербух также оставил запись на память.
"Спасибо, любимая, за наш мир! Спасибо за сына и за дочь! Я буду очень стараться!" – написал он.
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Во второй раз звездная пара стала родителями восьмого августа 2024 года. В 2021 году в семье родился сын Лев. Свадьба Авербуха и Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года.
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