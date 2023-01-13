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Елена Рыбакина не смогла завоевать первый титул в новом сезоне

Теннис Финал Австралия Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой проиграли в финале парного разряда на крупном женском турнире Adelaide International 2, сообщает Zakon.kz.

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В решающем матче за титул турнира WTA 500 казахстанско-российский тандем встречался с Луизой Стефани (Бразилия) и Тэйлор Таунсенд (США). Финальный поединок получился непростым, первую партию выиграли Луиза и Тэйлор – 7:5. Во втором сете Елена и Анастасия навязали борьбу соперницам, однако этого было мало, американско-бразильская пара снова была лучше, но уже на тай-брейке – 7:6 (7:3). В итоге они празднуют чемпионство за 1 час и 45 минут. 

После турнира в Аделаиде Елена Рыбакина будет готовиться к Открытому чемпионату Австралии, где она выступит в "одиночке" и паре. На старте личных соревнований ее соперницей станет итальянка Элизабетт Коччаретто, которая находится на 67-й строчке WTA.

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