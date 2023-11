Елена Рыбакина определилась со вторым турниром в новом сезоне

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

В 2022 году Елена Рыбакина дошла до финала турнира в Аделаиде. В решающем матче она проиграла австралийке Эшли Барти (3:6, 2:6).

Wimbledon champion Elena Rybakina at The Drive 🏆 How good!#AdelaideTennis @EventsSA pic.twitter.com/0eU6YrULRz