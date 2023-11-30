Елена Рыбакина определилась со вторым турниром в новом сезоне
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В 2022 году Елена Рыбакина дошла до финала турнира в Аделаиде. В решающем матче она проиграла австралийке Эшли Барти (3:6, 2:6).
Wimbledon champion Elena Rybakina at The Drive 🏆 How good!#AdelaideTennis @EventsSA pic.twitter.com/0eU6YrULRz— Adelaide International (@AdelaideTennis) November 29, 2023
В список участниц также попали: француженка Каролин Гарсия (20 WTA), китаянка Чжэн Циньвэнь (15 WTA), и экс-первая ракетка мира Анжелика Кребер (Германия). Для трехкратной чемпионки "Больших шлемов" это будет второй турнир после декретного отпуска. В новом сезоне Анжелика Кребер дебютирует на командном чемпионате мира среди смешанных пар United Cup, который пройдет в двух австралийских городах Перте и Сиднее с 29 декабря по 7 января. В феврале 2023 года у чемпионки 14 турниров WTA родилась дочь Лиана.
Ранее Елена Рыбакина определилась с первым турниром в новом сезоне.