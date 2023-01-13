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Потепление ожидается в некоторых регионах Казахстана в выходные

Потепление ожидается в некоторых регионах Казахстана в выходные Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 14-16 января 2023 года. Согласно прогнозу, на большей части страны ожидается погода без осадков, а в некоторых регионах – повышение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", небольшое повышение температуры воздуха ночью прогнозируется на западе страны от -9...-19°С до -5...-17°С, на юге – от -15...-25°С до -13...-21°С, на юго-востоке – от -20...-38°С до -15...-26°С.

Синоптики уточнили, что основной фон температуры воздуха ночью ожидается:

  • на северо-западе -13...-28°С;
  • на севере -10...-23°С;
  • в центре -17...-28°С;
  • на востоке -18...-32°С.
"Обширный антициклон распространит свое влияние на большую часть территории Казахстана, в связи с чем ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь в северной и восточной частях республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируется неустойчивый характер погоды со снегом и низовой метелью".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за морозов и метели.

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