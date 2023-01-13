Казахстан отправит 300 тысяч тонн нефти в Германию

АО "КазТрансОйл" осуществит транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию в I квартале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в компании, получено подтверждение Министерством энергетики РФ на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.

"Данный транзит нефти будет осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительством Казахстана и правительством России от 7 июня 2002 года". Департамент по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл"

11 января в кулуарах правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос по поводу возможностей экспорта казахстанской нефти в Германию. По его словам, сейчас пока что предполагается экспортировать в год до 1,5 млн тонн. При этом он отметил, что для старта экспорта нужен ответ от России, потому что нефть транспортируется по ее территории. Первую партию отправят, как только получат подтверждение, и еще нужно будет, чтобы транспортные организации также подписали соответствующие договора.