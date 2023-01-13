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Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения появится в Казахстане

Уполномоченный по правам социально уязвимых появится в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект указа главы государства "О создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Уполномоченный будет осуществлять свою деятельность на общественных началах в целях обеспечения гарантии прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановления их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

Основными целями уполномоченного являются обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, к которым относятся:

  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;
  • ветераны боевых действий на территории других государств;
  • лица с инвалидностью;
  • семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;
  • получатели адресной социальной помощи;
  • получатели пособия по утере кормильца;
  • пенсионеры по возрасту;
  • кандасы;
  • многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 января.

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