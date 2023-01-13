Впервые "эль-класико" между "Реалом" и "Барселоной" пройдет вне Испании

Определились команды-участники финального матча Суперкубка Испании по футболу. 15 января титул разыграют "Реал" и "Барселона", историческое "эль-класико" пройдет в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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В первом полуфинале Кубка Испании "Реал" был сильнее "Валенсии" (1:1, 4:3 по пенальти).

Другую путевку в финал накануне разыграли "Барселона" и "Бетис", удача была на стороне каталонского коллектива (2:2, 4:2 по пенальти).







"Эль-класико" состоится 15 января в Саудовской Аравии на арене Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало поединка – в 01:00 по времени Астаны (16 января).

