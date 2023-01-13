Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Впервые "эль-класико" между "Реалом" и "Барселоной" пройдет вне Испании

Футбол Эль-класико 15 января Фото: Instagram/realmadrid
Определились команды-участники финального матча Суперкубка Испании по футболу. 15 января титул разыграют "Реал" и "Барселона", историческое "эль-класико" пройдет в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие спортивные события и получайте бонус до 150 000 тенге за первое пополнение счета. 

В первом полуфинале Кубка Испании "Реал" был сильнее "Валенсии" (1:1, 4:3 по пенальти).

Другую путевку в финал накануне разыграли "Барселона" и "Бетис", удача была на стороне каталонского коллектива (2:2, 4:2 по пенальти).


"Эль-класико" состоится 15 января в Саудовской Аравии на арене Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало поединка – в 01:00 по времени Астаны (16 января).  

Читайте также

Футболист Жерар Пике досрочно расторг контракт с ITF

Топ-матч АПЛ: что посмотреть в выходные

Казахстанские юниорки завоевали 10-й юбилейный титул ITF

Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Барселона ФК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
туман на дороге
Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления