Очередное "Эль-класико" пройдет в финале Суперкубка Испании-2024

14 января в финале Суперкубка Испании встретятся самые титулованные и знаменитые футбольные команды мира, "Реал" и "Барселона". Встречи этих клубов давно уже получили историческое название "Эль-класико", и в этот раз они сыграют 256-й матч между собой, сообщает Zakon.kz.

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Если королевская дружина заработала путевку днем ранее, то "каталонцы" завоевали ее накануне, обыграв в полуфинале "Осасуну" со счетом 2:0. Мячи в составе победителей забили Роберт Левандовски и Ламин Ямаль.





Таким образом, "Реал" и "Барселона" повторят прошлогодний финал Суперкубка. Тогда "блауграна" была сильнее "галактикос" – 3:1.



Финал Суперкубка Испании пройдет 14 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Команды в этот раз встретятся 256-й раз в своей истории, из них 103 раза победа была на стороне "сливочных", 100 выигрышей в активе "сине-гранатовых", и 52 раза матчи заканчивались вничью.



"Эль-класико" между "Реалом" и "Барселоной" проводятся с 1902 года. Их матчи считаются одними из важнейших в мировом футболе и собирают миллионные телевизионные аудитории, регулярно оказываясь в числе самых рейтинговых трансляций среди всех спортивных событий.

