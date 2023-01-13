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Минсельхоз обратил внимание правительства на просьбу фермеров

Минсельхоз обратил внимание правительства на просьбу фермеров Фото: pexels
Министерство сельского хозяйства РК направило письмо правительству о предстоящих планах ведомства на 2023 год. В документе отражены проблемные вопросы агропромышленной отрасли, исполнение которых определено главой государства как приоритет.

В частности, отмечается поставленная задача по повышению производительности труда в АПК в 2,5 раза. Однако, как сообщает МСХ, на решение данного вопроса влияет ряд факторов. К потерям в валовом сборе сельхозкультур и дополнительным затратам на ремонт и ГСМ приводит устаревший парк техники. Всего более 70% комбайнов и тракторов в Казахстане не пригодны к работе.

Ведомство обращает внимание, что минимальный технологический уровень обновления парка должен составлять не менее 6-8%, тогда как в стране этот показатель не превышает 4,5%.

Действенным методом решения вопроса, непосредственно влияющего на обеспечение продовольственной безопасности страны, министерство называет поручение президента о льготном лизинге для фермеров Казахстана.

"Стоит отметить, что внедрение по поручению главы государства в августе 2022 года льготного лизинга отечественной сельхозтехники на сумму 40 млрд тенге (без первоначального взноса, под 6% годовых) за счет средств АО "Жасыл даму" дало дополнительный импульс обновлению сельскохозяйственного парка", – говорится в письме МСХ.

Ведомство сообщает, что программа всего за два месяца сумела охватить 872 сельхозтоваропроизводителя, которые получили 190 комбайнов и 882 трактора. Однако тысячи крестьянских хозяйств начнут посевную кампанию в текущем году на устаревшей технике из-за отсутствия средств. Учитывая многократные призывы фермеров, Министерство сельского хозяйства обратилось к премьер-министру РК Алихану Смаилову с просьбой о дальнейшей реализации данной программы.

Напомним, что эффективность программы льготного лизинга отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" в декабре 2022 года.

Он подчеркнул, что государство будет и далее оказывать всестороннюю поддержку фермерам.

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