Правительство расширило функции Минсельхозу
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 18 июля 2025 года внесены дополнения в положение Министерства сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:
- участвует в формировании государственной политики и принимает меры по противодействию теневой экономике в сфере сельского хозяйства;
- в пределах своей компетенции участвует в разработке условий производства, производственных и технологических операций.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее мы рассказали, что новые функции добавили Министерству туризма и спорта.
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