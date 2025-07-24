Правительство расширило функции Минсельхозу

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 18 июля 2025 года внесены дополнения в положение Министерства сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства: участвует в формировании государственной политики и принимает меры по противодействию теневой экономике в сфере сельского хозяйства;

в пределах своей компетенции участвует в разработке условий производства, производственных и технологических операций. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Ранее мы рассказали, что новые функции добавили Министерству туризма и спорта.

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