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Право

Правительство расширило функции Минсельхозу

Министерство сельского хозяйства РК, МСХ РК, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 10:57 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 18 июля 2025 года внесены дополнения в положение Министерства сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • участвует в формировании государственной политики и принимает меры по противодействию теневой экономике в сфере сельского хозяйства;
  • в пределах своей компетенции участвует в разработке условий производства, производственных и технологических операций.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что новые функции добавили Министерству туризма и спорта.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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